/वैभव IN, संजू OUT? भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात अशी असेल टीम इंडियाची प्लेईंग 11

IND VS ENG T20 Series : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजला 1 जुलै पासून सुरुवात होणार आहे. बुधवार पासून सुरु होणाऱ्या सीरिजचा पहिला सामना हा रात्री 10 वाजता खेळवला जाईल. भारतीय संघाने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकल्यावर ही त्यांची दुसरी सीरिज आहे. यापूर्वी 26 ते 28 जून दरम्यान आयर्लंड विरुद्ध झालेल्या टी20 सीरिजमध्ये त्यांचा 0-2 ने पराभव झालेला. टी20 वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाला आयर्लंडने क्लीन स्वीप देऊन ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. तर श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताला लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं. मात्र त्यानंतर आता हा पराभवाचा डाग पुसण्यासाठी टीम इंडियाकडे इंग्लंड दौऱ्यावर संधी आहे.
बुधवारी 1 जुलै रोजी चेस्टर ले स्ट्रीट रिवरसाइड ग्राउंडवर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात टी20 सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. इंग्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियामध्ये 15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा सुद्धा समावेश आहे. आयर्लंड विरुद्ध सीरिजमध्ये भारतीय संघातून वैभव सूर्यवंशीचं पदार्पण होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती, मात्र तसं झालं नाही आणि आयर्लंड विरुद्ध दोन्ही सामने वैभव सूर्यवंशीला बेंचवरच बसावं लागलं.
15 वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल सह नुकत्याच श्रीलंके विरुद्ध झालेल्या ट्राय सीरिजमध्ये जबरदस्त कामगिरी केली होती. त्याने ११ बॉलमध्ये अर्धशतक झळकावून २९ बॉलमध्ये ९६ धावा करून भारताला सामना जिंकवून दिलेला. मात्र आयर्लंड विरुद्ध पदार्पणाची अपेक्षा असताना मात्र वैभव सूर्यवंशीला संघात संधी मिळाली नाही. तसेच टीम इंडियाचा फलंदाजीचा परफॉर्मन्स सुद्धा तसा फ्लॉप ठरला. त्यामुळे आता आगामी इंग्लंड दौऱ्यातील सामन्यात वैभवला टीम इंडियाकडून पदार्पणाची संधी मिळू शकते. जर असं झालं तर वैभव हा भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात कमी वयाचा फलंदाज ठरेल.
संजू सॅमसन हा टीम इंडियाचा सलामी फलंदाज आहे. टी २० वर्ल्ड कपमध्ये त्याने दमदार परफॉर्मन्स दिलेला ज्यासाठी त्याला प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट सुद्धा मिळालेला. मात्र आयर्लंड विरुद्ध सामन्यात संजू सॅमसनची बॅट चालली नाही. पहिल्या सामन्यात केवळ ५ धावा करून तो बाद झाला तर दुसऱ्या सामन्यात तो डकआउट झाला. त्यामुळे आयर्लंड विरुद्ध फ्लॉप परफॉर्मन्समुळे संजू सॅमसनचा पत्ता प्लेईंग ११ मधून कट होऊ शकतो आणि त्याच्या ऐवजी वैभव सूर्यवंशीला संधी दिली जाऊ शकते.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव