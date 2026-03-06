English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  IND vs ENG: हा अवॉर्ड मला नाही तर त्यालाच द्यायला हवा... संजू सॅमसनचा मोठेपणा!

IND vs ENG: 'हा अवॉर्ड मला नाही तर त्यालाच द्यायला हवा...' संजू सॅमसनचा मोठेपणा!

Sanju Samson heartwarming statement on Jasprit Bumrah: 'हा पुरस्कार मला नाही तर त्यालाच द्यायला हवा' सामन्यानंतर संजू सॅमसनच्या विधानाने लाखो भारतीयांची मने जिंकली आणि या खेळाडूला 'खरा हिरो' म्हटले. ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ हा पुरस्कार नक्की कोणाला द्यायला हवा असं संजू म्हणत होता याबद्दल अधिक जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 6, 2026, 12:59 PM IST
IND vs ENG: 'हा अवॉर्ड मला नाही तर त्यालाच द्यायला हवा...' संजू सॅमसनचा मोठेपणा!
IND vs ENG T20 WC semifinal Sanju Samson heartwarming statement on Jasprit Bumrah after man of the match win

Sanju Samson heartwarming statement on Jasprit Bumrah: टी20 विश्वचषक 2026 चा सेमीफायनल सामना भारत आणि इंग्लंड यांच्यात वानखेडे स्टेडियममध्ये झाला आणि हा सामना क्रिकेट चाहत्यांसाठी खऱ्या अर्थाने रोमांचक ठरला. भारताने इंग्लंडला केवळ 7 धावांनी पराभव दिला, आणि विजयाचा नायक म्हणून संजू सॅमसन उभा राहिला. मात्र, संजूने जिंकलेल्या ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ पुरस्कारामुळे लाखो भारतीय चाहत्यांच्या मनावर गारूड सोडली. त्याने स्वत:ला नायक समजून घेण्याऐवजी, त्या सामन्यातील खरा हिरो म्हणून जसप्रीत बुमराहचे नाव घेतले. सॅमसनच्या या नम्र आणि उदार वक्तव्याने फक्त क्रिकेट प्रेमींना नाही, तर संपूर्ण देशाला प्रभावित केले. सामना जिंकण्यामागील निर्णायक क्षण, बुमराहने टाकलेले महत्त्वाचे ओव्हर, आणि संघाच्या विजयासाठी केलेली परिश्रम याचा सॅमसनने खुलेपणाने उल्लेख केला. त्याच्या या विधानाने हे स्पष्ट केले की, टीम इंडिया मध्ये सामूहिक प्रयत्न, सहकार्य आणि आत्मीयता हेच खरे यश घडवतात.

शानदार खेळी तरी  बुमराहला श्रेय

या सामन्यात संजू सॅमसनने 42 चेंडूंमध्ये 89 धावांची तुफानी खेळी केली. त्याच्या या दमदार कामगिरीमुळे त्याला ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ पुरस्कार देण्यात आला. पण पुरस्कार स्वीकारताना सॅमसनने नम्रपणे सांगितले की हा सन्मान प्रत्यक्षात जसप्रीत बुमराहला मिळायला हवा होता.

काय म्हणाला संजू?

सॅमसन म्हणाला, “या विजयाचे खरे श्रेय बुमराहला जाते. तो ‘वन्स इन अ जनरेशन’ प्रकारचा गोलंदाज आहे. मला वाटते हा पुरस्कार त्यालाच मिळायला हवा होता. जर बुमराह त्या निर्णायक क्षणी गोलंदाजी करत नसता, तर कदाचित मी इथे उभा नसतो.”

निर्णायक ओव्हरमध्ये बुमराहने पलटवला सामना

वानखेडे मैदानावर हा सामना अत्यंत हायस्कोरिंग ठरला. भारताने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 7 विकेट गमावत 253 धावा केल्या. इंग्लंडनेही जोरदार प्रत्युत्तर देत 246 धावांपर्यंत मजल मारली, पण विजयापासून थोडक्यात दूर राहिला.

या सामन्यात जसप्रीत बुमराहने चार षटकांत फक्त 33 धावा दिल्या आणि एक महत्त्वाची विकेट घेतली. विशेष म्हणजे त्याने टाकलेले 18वे षटक सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरले. त्या षटकात त्याने फक्त 6 धावा दिल्या आणि इंग्लंडच्या विजयाच्या आशांवर पाणी फिरवले.

इंग्लंडचा अखेरपर्यंत संघर्ष

शेवटच्या तीन षटकांत इंग्लंडला विजयासाठी 45 धावांची गरज होती. बुमराहच्या अचूक गोलंदाजीमुळे 18व्या षटकात फक्त 6 धावा मिळाल्या. त्यानंतर 19व्या षटकात हार्दिक पांड्याने केवळ 9 धावा दिल्या. शेवटच्या षटकात इंग्लंडला 30 धावांची गरज होती. जोफ्रा आर्चरने शेवटच्या तीन चेंडूंवर सलग तीन षटकार मारले, मात्र तोपर्यंत सामना भारताच्या बाजूने झुकला होता. अखेरीस इंग्लंड 8 धावांनी विजयापासून दूर राहिला.

विक्रमी धावसंख्या असलेला सामना

या सामन्यात दोन्ही संघांनी मिळून तब्बल 499 धावा केल्या, जे T20 विश्वचषक इतिहासातील सर्वाधिक धावसंख्या असलेला सामना ठरला. भारताकडून सॅमसनची 89 धावांची खेळी आणि इंग्लंडकडून जेकब बेथेलची 105 धावांची खेळी विशेष चर्चेत राहिली.

भारताच्या या विजयामुळे संघाने दमदार कामगिरी करत T20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे.

