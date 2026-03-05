इंग्लंडला संजू सॅमसनची कॅच सोडणं महागात पडलं, वानखेडेवर अवघ्या काही बॉलमध्ये ठोकलं अर्धशतक

IND VS ENG Semi Final :भारत विरुद्व इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात सेमी फायनलचा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला गेला. 5 मार्च रोजी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात इंग्लंडच्या कर्णधाराने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि भारताला आधी फलंदाजीसाठी आव्हान दिलं. टीम इंडियाकडून (Team India) संजू सॅमसन (Sanju Samson) आणि अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) या दोघांची जोडी मैदानात उतरली. यादरम्यान इंग्लंडला त्यांची एक चूक अत्यंत महागात पडली. त्यांनी तिसऱ्या ओव्हरला संजूची कॅच सोडली होती. मात्र त्यानंतर संजूने अगदी 14 व्या ओव्हरपर्यंत त्यांना संधी दिली नाही.
टीम इंडियाकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांची जोडी मैदानात उतरली. यावेळी दोघांनी अभिषेक शर्मा पुन्हा भारतासाठी मोठी धावसंख्या करण्यात फ्लॉप ठरला. त्याने दुसऱ्या ओव्हरला विकेट गमावली. त्यानंतर ईशान किशन मैदानात आला आणि त्याने संजू सोबत उत्कृष्ट फलंदाजी करून चांगली धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर आणली. या सामन्यात इंग्लंडकडे अभिषेक शर्माची विकेट घेतल्यावर त्याच्या पुढच्याच ओव्हरला संजू सॅमसनची विकेट घेण्याची नामी संधी इंग्लंड कडे होती. मात्र इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकच्या खराब फिल्डिंगमुळे इंग्लंडने ती संधी गमावली.
तिसऱ्या ओव्हरला संजू सॅमसन हा 15 धावांवर खेळत असताना इंग्लंडच्या गोलंदाजीवर त्याने चेंडू टोलवला. यावेळी इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुक हा कॅच घेण्यासाठी तयारच होता. पण संजू सॅमसनचा हा सोपा कॅच त्याच्या हातून निसटला आणि संजू सॅमसनला जीवदान मिळालं. त्यानंतर संजूने मिळालेल्या या संधीचा फायदा उचलला आणि अर्धशतकासह तब्बल 89 धावांची खेळी केली. संजूने त्याच्या या खेळीदरम्यान एकूण 8 चौकार आणि 7 षटकार लगावले. टीम इंडियाने इंग्लंड विरुद्ध 7 विकेट गमावल्या आणि 253 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाने केलेली ही टी २० वर्ल्ड कप सेमी फायनलमधील सर्वाधिक धावसंख्या होती.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन(विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकिपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद