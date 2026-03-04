अभिषेक शर्मा सेमी फायनलमध्ये खेळणार की नाही? टीम इंडियाच्या बॅटिंग कोचने स्पष्टच सांगितलं

IND VS ENG Semi Final : भारत विरुद्ध इंग्लंड (IND VS ENG) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सेमीफायनल सामना 5 मार्च रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडणार आहे. हा सामना दोन्ही संघांसाठी करो वा मरो चा असणार असून या सामन्यात एक लहानशी चूक करणं सुद्धा टीम इंडियाला महागात पडू शकतं. टीम इंडियाचा स्टार ओपनर फलंदाज अभिषेक शर्मा याचा फॉर्म सध्या टीम इंडियासाठी काहीसा चिंतेचा विषय आहे. वेस्ट इंडिज विरुद्ध सामन्यात सुद्धा अभिषेक शर्मा 10 धावा करून बाद झाला एवढंच नाही तर त्याने वेस्ट इंडिजच्या महत्वाच्या फलंदाजांचे कॅच सुद्धा सोडले. अभिषेक शर्माचा आत्मविश्वास काहीसा कमी झाल्याचं पाहायला मिळालं. तेव्हा अभिषेक शर्माच्या आत्मविश्वासाविषयी आणि सेमीफायनलमध्ये त्याच्या स्थानाविषयी पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाचा बॅटिंग कोच मोर्ने मॉर्केलला प्रश्न करण्यात आला होता, ज्यावर त्याने स्पष्ट उत्तर दिलं.
मोर्ने मॉर्केल अभिषेक शर्माच्या आत्मविश्वासाविषयी म्हणाला की, 'अभिषेकचा आत्मविश्वास परत येण्यासाठी त्याला फक्त दोन ते तीन चांगले शॉट्स खेळण्याची गरज आहे. उद्यासाठी त्याची पुन्हा एक नवी सुरुवात असेल, आशा करतो की तो उद्या चांगलं परफॉर्म करेल. त्याने याआधी सुद्धा इंग्लंड विरुद्ध याच मैदानात शतकीय खेळी केलीये. त्यामुळे त्यामुळे त्याच्या संघातील प्लेईंग ११ मधील स्थानाविषयी अनावश्यक अटकळींना पूर्णविराम मिळाला पाहिजे'. बॅटिंग कोच मोर्ने मॉर्केलच्या बोलण्यावरून अभिषेक शर्मा हा सेमी फायनलमध्ये प्लेईंग ११ चा भाग असणार हे जवळपास स्पष्ट झालं आहे.