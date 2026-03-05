English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • इथेच सामना भारताच्या बाजूने फिरला? बुमराहचा पहिला जादुई बॉल अन् अक्षरचा भन्नाट कॅच; 1983 वर्ल्डकपचा क्षणही आठवला

इथेच सामना भारताच्या बाजूने फिरला? बुमराहचा पहिला जादुई बॉल अन् अक्षरचा भन्नाट कॅच; 1983 वर्ल्डकपचा क्षणही आठवला

IND vs ENG T20 World Cup : टी20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनल सामन्यात भारतीय संघानं दिलेल्या धावसंख्येचं आव्हान पेलताना इंग्लंडनं चिवट झुंज सुरुवातीपासूनच दिली. मात्र एक क्षण असा आला जेव्हा भारताचं पारडं जड दिसून आलं.   

सायली पाटील | Updated: Mar 5, 2026, 10:29 PM IST
इथेच सामना भारताच्या बाजूने फिरला? बुमराहचा पहिला जादुई बॉल अन् अक्षरचा भन्नाट कॅच; 1983 वर्ल्डकपचा क्षणही आठवला
IND vs ENG T20 World Cup Axar Patel caught magnifisant cath or harry brook bowled by jaspreet bumrah

IND vs ENG T20 World Cup : टी20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनल सामन्यामध्ये भारत आणि इंग्लंड हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले. नाणेफेक जिंकणाऱ्या इंग्लंडनं दंड थोपटून पहिली गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्यापुढं फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या भारतीय फलंदाजांनी तूफान फटकेबाजी करत 254 धावांचं लक्ष्य उभं केलं. या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात आलेल्या इंग्लंडनं सुरुवातीच्याच चेंडूपासून चिवट झुंज दिल्याचं पाहायला मिळालं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इंग्लंडला अपेक्षित सुरुवात मिळाली नसली तरीही त्यांच्या खेळाडूंनी षटकारांचा मारा करत भारतीय गोलंदाजांना घामही फोडल्याचा क्षण पाहायला मिळाला. मात्र सामन्या एक क्षण असाही आला, जिथं हा सामना भारताच्याच बाजूनं फिरला अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया अनेक क्रिकेटप्रेमींनी दिली. हा क्षण होता, भारताकडून टाकल्या गेलेल्या चौथ्या षटकाचा. 

चौथ्या षटकात असं काय घडलं? 

संजू सॅमसनची कॅच ज्या इंग्लंडच्या कर्णधार हॅरी ब्रूकनं गमावली, त्याच ब्रूकचा अफलातून झेल अक्षर पटेलनं. जसप्रीत बुमराहनं षटकाची सुरुवात केली, पहिलाच चेंडू टाकला आणि त्यावर ब्रूकनं फटकाही मारला. मात्र, चेंडू उंच गेला आणि मैदानाच्या ज्या दिशेनं चेंडूला गती मिळाली, त्याच दिशेनं अक्षर पटेलनं उलट बाजूला जवळपास 24 मीटर धावत जाऊन ब्रूकला तंबूत परत पाठवलं. झेल टीपण्यासाठी अक्षरनं मारलेली धाव आणि त्यानं हात लांब करून त्यानं आहे नाही ते सर्व प्रयत्न पणाला लावल्याचं पाहून हा क्षण सामन्याला खऱ्या अर्थानं वेगळं वळण देऊन गेला. 

हेसुद्धा वाचा : Iran Israel War : खामेनेई यांच्या निधनानंतर भारताची पहिली प्रतिक्रिया; 'ऑपरेशन सिंदूर'दरम्यानचे ते अधिकारी इथं कसे? 

बुमराहच्या गोलंदाजीविषयी सांगावं तर, त्यानं बॉलची गती कमी करत त्याच्या सीमवरून अर्थात शिवण आहे तिथून अशी बोटं फिरवली की ब्रूकला बॉलचा अंदाज लावता आला नाही. तो काहीसा मागे झाला आणि मारलेला फटका कव्हरच्या दिशेनं गेला, बॉल आकाशात उंच गेला तिथंच धाकधुक वाढली. अक्षरनं मात्र बॉलवरून नजर अजिबात हटू दिली नाही आणि हा झेल अतिशय सुंदररित्या टीपला. पुढचे काही क्षण तो मैदानावरच अक्षरश: पडून राहिला आणि इथं भारतीय संघानं ब्रूकला बाद करताच एकच जल्लोष केला.  

1983 वर्ल्डकपचा 'तो' क्षण आठवतोय? 

अक्सरनं टीपलेली ती कॅच पाहिल्यानंतर पुढचा सामना कसाही असो, पण भारतीय क्रिकेटप्रेमींना थेट 1983 च्या वर्ल्डकपला 'तो' क्षण आठवला जेव्हा भारतानं पहिल्यांनाच जगज्जेता म्हणून विश्वचषक जिंकला होता. हा तो झेल होता, जेव्हा कपिल देव यांनी रिचर्ड्स यांचा फटला अचूक झेलला होता. चेंडूवर लक्ष केंद्रीत करत त्यांनी हा भन्नाट झेल टीपला आणि पुढचं सारंकाही जणू एका स्वप्नासारखंच घडत गेलं. या झेलाविषयी एका मुलाखतीत सांगताना कपिल देव म्हणाले होते, 'तुम्ही जेव्हा एखादा झेल टीपता तेव्हा अनेक नकारात्मक विचार मनात येतात. पण, तुम्हाला फक्त त्या चेंडूवर एककेंद्री राहायचं असतं. मीसुद्धा तेच केलं. सामन्यातील तो मोठा क्षण होता जिथं खऱ्या अर्थानं सामना फिरला.'

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
india vs englandInd vs EngAxar Patel harry brook catchT20 World Cup 2026Mumbai

इतर बातम्या

इंग्लंडला संजू सॅमसनची कॅच सोडणं महागात पडलं, वानखेडेवर अवघ...

स्पोर्ट्स