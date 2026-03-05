इथेच सामना भारताच्या बाजूने फिरला? बुमराहचा पहिला जादुई बॉल अन् अक्षरचा भन्नाट कॅच; 1983 वर्ल्डकपचा क्षणही आठवला

IND vs ENG T20 World Cup : टी20 वर्ल्डकपच्या सेमीफायनल सामन्यामध्ये भारत आणि इंग्लंड हे दोन्ही संघ आमनेसामने आले. नाणेफेक जिंकणाऱ्या इंग्लंडनं दंड थोपटून पहिली गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांच्यापुढं फलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या भारतीय फलंदाजांनी तूफान फटकेबाजी करत 254 धावांचं लक्ष्य उभं केलं. या धावसंख्येचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात आलेल्या इंग्लंडनं सुरुवातीच्याच चेंडूपासून चिवट झुंज दिल्याचं पाहायला मिळालं.
इंग्लंडला अपेक्षित सुरुवात मिळाली नसली तरीही त्यांच्या खेळाडूंनी षटकारांचा मारा करत भारतीय गोलंदाजांना घामही फोडल्याचा क्षण पाहायला मिळाला. मात्र सामन्या एक क्षण असाही आला, जिथं हा सामना भारताच्याच बाजूनं फिरला अशी उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया अनेक क्रिकेटप्रेमींनी दिली. हा क्षण होता, भारताकडून टाकल्या गेलेल्या चौथ्या षटकाचा.
संजू सॅमसनची कॅच ज्या इंग्लंडच्या कर्णधार हॅरी ब्रूकनं गमावली, त्याच ब्रूकचा अफलातून झेल अक्षर पटेलनं. जसप्रीत बुमराहनं षटकाची सुरुवात केली, पहिलाच चेंडू टाकला आणि त्यावर ब्रूकनं फटकाही मारला. मात्र, चेंडू उंच गेला आणि मैदानाच्या ज्या दिशेनं चेंडूला गती मिळाली, त्याच दिशेनं अक्षर पटेलनं उलट बाजूला जवळपास 24 मीटर धावत जाऊन ब्रूकला तंबूत परत पाठवलं. झेल टीपण्यासाठी अक्षरनं मारलेली धाव आणि त्यानं हात लांब करून त्यानं आहे नाही ते सर्व प्रयत्न पणाला लावल्याचं पाहून हा क्षण सामन्याला खऱ्या अर्थानं वेगळं वळण देऊन गेला.
बुमराहच्या गोलंदाजीविषयी सांगावं तर, त्यानं बॉलची गती कमी करत त्याच्या सीमवरून अर्थात शिवण आहे तिथून अशी बोटं फिरवली की ब्रूकला बॉलचा अंदाज लावता आला नाही. तो काहीसा मागे झाला आणि मारलेला फटका कव्हरच्या दिशेनं गेला, बॉल आकाशात उंच गेला तिथंच धाकधुक वाढली. अक्षरनं मात्र बॉलवरून नजर अजिबात हटू दिली नाही आणि हा झेल अतिशय सुंदररित्या टीपला. पुढचे काही क्षण तो मैदानावरच अक्षरश: पडून राहिला आणि इथं भारतीय संघानं ब्रूकला बाद करताच एकच जल्लोष केला.
अक्सरनं टीपलेली ती कॅच पाहिल्यानंतर पुढचा सामना कसाही असो, पण भारतीय क्रिकेटप्रेमींना थेट 1983 च्या वर्ल्डकपला 'तो' क्षण आठवला जेव्हा भारतानं पहिल्यांनाच जगज्जेता म्हणून विश्वचषक जिंकला होता. हा तो झेल होता, जेव्हा कपिल देव यांनी रिचर्ड्स यांचा फटला अचूक झेलला होता. चेंडूवर लक्ष केंद्रीत करत त्यांनी हा भन्नाट झेल टीपला आणि पुढचं सारंकाही जणू एका स्वप्नासारखंच घडत गेलं. या झेलाविषयी एका मुलाखतीत सांगताना कपिल देव म्हणाले होते, 'तुम्ही जेव्हा एखादा झेल टीपता तेव्हा अनेक नकारात्मक विचार मनात येतात. पण, तुम्हाला फक्त त्या चेंडूवर एककेंद्री राहायचं असतं. मीसुद्धा तेच केलं. सामन्यातील तो मोठा क्षण होता जिथं खऱ्या अर्थानं सामना फिरला.'