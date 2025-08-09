ICC ने फोडलं इंग्लंडचं बिंग, भारताला फक्त एका टेस्टमध्ये मिळाली चांगली पिच, समोर आला रिपोर्ट

IND VS ENG Test : काही दिवसांपूर्वीच भारत विरुद्ध इंग्लंड (India VS England) यांच्यात अँडरसन- तेंडुलकर ट्रॉफी खेळवण्यात आली. यातील शेवटच्या सामन्यात भारताने इंग्लंडवर 6 धावांनी रोमांचक विजय मिळवला. त्यामुळे भारत - इंग्लंड सीरिज 2-2 अशा बरोबरीत सुटली. यंदा पार पारपडेल्या भारत विरुद्ध इंग्लंड सीरिजमध्ये गोलंदाजी आणि फलंदाजीचा परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. सुरुवातीला सीरिजमध्ये फलंदाजीचा दबदबा जाणवला पण नंतर गोलंदाजी सुद्धा त्याच्यावर हावी पडताना दिसली. अँडरसन- तेंडुलकर ट्रॉफीसाठी (Anderson–Tendulkar Trophy) इंग्लंडमध्ये तयार करण्यात आलेल्या पिचला आयसीसीने रेटिंग दिली. यात 5 पैकी फक्त 1 खेळपट्ट्यांना खूप चांगले रेटिंग देण्यात आले तर उर्वरित सर्व समाधानकारक आहेत.
5 पैकी 4 सामन्यांचे रेटिंग जारी करण्यात आले ज्यांच्यात हेडिंगली पिचचा (पहिली टेस्ट) सर्वात चांगली रेटिंग मिळाली. बाकी सर्व पिचना टॉप बोर्ड द्वारे 'समाधानकारक' रेटिंग देण्यात आली. पहिला टेस्ट सामना हा इंग्लंडने जिंकला होता तर दुसऱ्या टेस्टमध्ये भारताने बाजी मारली. तिसरा टेस्ट सामना हा इंग्लंडने जिंकला आणि चौथा सामना हा ड्रॉ झाला. शेवटच्या सामन्यात भारताने रोमांचक सामना विजय मिळवून 2-2 ने सीरिज बरोबरीत सोडवली.
पहिली टेस्ट – हेडिंगली, लीड्स
पिच रेटिंग : खूप चांगली | आउटफील्ड रेटिंग : खूप चांगली
दुसरी टेस्ट – एजबेस्टन, बर्मिंघम
पिच रेटिंग: संतोषजनक | आउटफील्ड रेटिंग: खूप चांगली
तिसरी टेस्ट – लॉर्ड्स, लंडन
पिच रेटिंग: संतोषजनक | आउटफील्ड रेटिंग: खूप चांगली
चौथी टेस्ट – ओल्ड ट्रॅफर्ड, मॅनचेस्टर
पिच रेटिंग: संतोषजनक | आउटफील्ड रेटिंग: खूप चांगली
केनिंगटन ओव्हलमधील पाचव्या आणि शेवटच्या टेस्टच्या पिचच्या रेटिंगबाबत अद्याप पुष्टी झालेली नाही.
हेही वाचा : "पंतला एकटे सोडले पाहिजे..." सचिन तेंडुलकरने ऋषभबद्दल एवढी मोठी गोष्ट का बोलली?
टीम इंडिया दुसऱ्या इनिंगमध्ये 396 धावांवर ऑल आउट झाली. त्यामुळे इंग्लंडला विजयासाठी 374 धावांचं टार्गेट मिळालं होतं. चौथ्या दिवशी इंग्लंडच्या फलंदाजांनी जबरदस्त फटकेबाजी करायला सुरुवात केली. पण दिवस संपल्याने सामना थांबवण्यात आला होता. ओव्हल टेस्ट सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी भारताला विजयासाठी 4 विकेट तर इंग्लंडला 35 धावांची आवश्यकता होती. विजय अशक्य वाटतं असताना टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी इंग्लंडला ऑल आउट केले. त्यामुळे भारताने 6 धावांनी सामना जिंकला.
कोणत्या खेळपट्टीला सर्वोत्तम रेटिंग मिळाले?
हेडिंगली, लीड्स येथील पहिल्या कसोटीच्या खेळपट्टीला आयसीसीने "खूप चांगली" असे सर्वोत्तम रेटिंग दिले.
मालिकेत कोणत्या खेळपट्ट्यांना 'समाधानकारक' रेटिंग मिळाले?
एजबेस्टन (बर्मिंघम), लॉर्ड्स (लंडन), आणि ओल्ड ट्रॅफर्ड (मॅनचेस्टर) येथील खेळपट्ट्यांना आयसीसीने 'समाधानकारक' रेटिंग दिले.
ही मालिका कोठे खेळवण्यात आली?
ही मालिका इंग्लंडमध्ये खेळवण्यात आली, ज्यात हेडिंगली (लीड्स), एजबेस्टन (बर्मिंघम), लॉर्ड्स (लंडन), ओल्ड ट्रॅफर्ड (मॅनचेस्टर), आणि केनिंगटन ओव्हल येथे सामने झाले.
मालिकेत कोणत्या संघाने किती सामने जिंकले?
भारताने दोन सामने (दुसरी आणि पाचवी कसोटी) जिंकले, इंग्लंडने दोन सामने (पहिली आणि तिसरी कसोटी) जिंकले, आणि एक सामना (चौथी कसोटी) अनिर्णित राहिला.