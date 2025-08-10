Shubman Gill Jersey Auctioned: शुभमन गिलच्या 'त्या' जर्सीचा लिलाव, तब्बल एवढ्या रुपयांना विकली गेली

Shubman Gill Jersey Auctioned : काही दिवसांपूर्वी झालेली भारत विरुद्ध इंग्लंड (India VS England) 5 सामन्यांची टेस्ट सीरिज अतिशय रोमांचक ठरली. भारताने शेवटच्या टेस्ट सामन्यात रोमांचक विजय मिळवल्याने सीरिज 2-2 अशा बरोबरीत सुटली. टीम इंडियाचा हा इंग्लंड दौरा खूप खास होता, कारण विराट आणि रोहित सारख्या अनुभवी खेळाडूंच्या निवृत्तीनंतर टीम इंडिया शुभमन गिलच्या (Shubman Gill) नेतृत्वात टेस्ट क्रिकेट खेळत होती. एवढंच नाही तर अनेक युवा खेळाडू या संघात होते. शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, सिराज, आकाशदीप, बुमराह अशा अनेक खेळाडूंनी या इंग्लंड दौऱ्यात टीम इंडियासाठी महत्वाचे योगदान दिले. या सीरिजनंतर शुभमन गिलने लॉर्ड्स टेस्ट दरम्यान घातलेली जर्सीचा लिलाव करण्यात आला.
शुभमन गिलने टेस्ट क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून पहिल्यांदाच टीम इंडियाचं नेतृत्व केलं. यादरम्यान त्याने फलंदाज म्हणून जवळपास 754 धावा केल्या, यासाठी त्याला प्लेअर ऑफ द सीरिज पुरस्कार सुद्धा मिळाला. दरम्यान शुभमन गिलने लॉर्ड्स टेस्ट दरम्यान घातलेल्या जर्सीचा लिलाव करण्यात आला. ज्यात गिलच्या जर्सीवर सर्वाधिक बोली लागली. या जर्सीवर शुभमन गिलची सही होती आणि ही जर्सी जवळपास 5.41 लाखांना विकली गेली. जर्सी रेड फॉर रूथ या चॅरिटीसाठी या जर्सीचा लिलाव करण्यात आला. ऑक्शनमध्ये खेळाडूंचे स्वाक्षरी केलेले शर्ट आणि कॅप्स, पोर्ट्रेट, बॅट, हॉस्पिटॅलिटी टिकट्स आणि इतर वस्तूंचा समावेश होता.
शुभमन गिलचं नाही तर जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांच्या जर्सीवर सुद्धा मोठी बोली लागली. रवींद्र जडेजा आणि बुमराहची जर्सी जवळपास 4.94 लाखांना विकली गेली. तर केएल राहुलच्या जर्सीवर 4.70 लाखांची बोली लागली. इंग्लंडचा अनुभवी फलंदाज जो रूटची सही असलेली जर्सी सुमारे 4.47 लाख रुपयांना विकली गेली. त्यानंतर बेन स्टोक्सची जर्सी सुमारे 4 लाख रुपयांना विकली गेली. रूटची स्वाक्षरी असलेली कॅप सुमारे 3.52 लाख रुपयांना विकली गेली, तर ऋषभ पंतची कॅप सुमारे 1.76 लाख रुपयांना विकली गेली.
शुभमन गिलच्या जर्सीला लिलावात किती किंमत मिळाली?
शुभमन गिलची जर्सी 4600 पाउंड (सुमारे 5.41 लाख रुपये) ला विकली गेली, जी लिलावातील सर्वात महागडी वस्तू ठरली.
‘रेड फॉर रूथ’ चॅरिटी म्हणजे काय?
‘रेड फॉर रूथ’ ही इंग्लंडचे माजी कर्णधार एंड्रयू स्ट्रॉस यांच्या पत्नी रूथ स्ट्रॉस यांच्या स्मरणार्थ स्थापन केलेली संस्था आहे, ज्यांचा कॅन्सरमुळे मृत्यू झाला. ही संस्था दुर्मिळ फुफ्फुसाच्या कॅन्सरवर संशोधनासाठी आणि प्रभावित कुटुंबांना भावनिक व व्यावहारिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी निधी गोळा करते.
लिलावात कोणत्या खेळाडूंच्या जर्सींना मोठी बोली लागली?
जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांच्या जर्सी प्रत्येकी सुमारे 4.94 लाख रुपयांना विकल्या गेल्या. केएल राहुलच्या जर्सीला सुमारे 4.70 लाख रुपये मिळाले. जो रूटच्या जर्सीला सुमारे 4.47 लाख रुपये मिळाले. बेन स्टोक्सच्या जर्सीला सुमारे 4 लाख रुपये मिळाले.