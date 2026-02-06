Ayush Mhatre : लेकाने बापाचं नाव काढलं! आयुषचे वडील तिरंगा हाती घेऊन हमसून हमसून रडले

भारताने 2026 सालचा 19 वर्षांखालील विश्वचषक जिंकला असून भारताची मान अभिमानाने उंचावली आहे. अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने इंग्लंडचा 100 धावांनी पराभव केला. भारताने 19 वर्षांखालील विश्वचषक जिंकण्याची ही सहावी वेळ आहे. वैभव सूर्यवंशीच्या 175 धावा आणि गोलंदाजांच्या दमदार कामगिरीमुळे भारताला ऐतिहासिक विजय मिळाला. इंग्लंडकडे 28 वर्षांचा जेतेपदाचा दुष्काळ संपवण्याची संधी होती, परंतु इंग्लिश संघ भारतीय आव्हानावर मात करू शकला नाही. मराठमोळा कर्णधार आयुष म्हात्रे याच्या नेतृत्वाखाली भारताने हा विजय मिळवला आहे.
आयुष म्हात्रेच्या कुटुंबियांसाठी हा क्षण अतिशय भावुक करणारा होता. आयुष म्हात्रे हा मुंबईच्या विरारमध्ये राहणारा मराठमोळा मुलगा आहे. भारताने आयसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्वचषक जिंकल्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रे यांचे वडील योगेश कमलाकर म्हात्रे भावुक झाले. हातात भारताचा तिरंगा घेऊन योगेश म्हात्रे अतिशय भावुक झाले. मुलासाठी जे स्वप्न पाहिलं ते स्वप्न सत्यात साकार झालं आहे. खऱ्या अर्थाने लेकाने बापाचं नाव काढलं हे म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.
#WATCH | Virar, Maharashtra | People celebrate as India U19 beats England U19 by 100 runs to lift the ICC Under 19 Cricket World Cup.
Visuals from the Indian U19 Men's Cricket team Captain Ayush Mhatre's house. pic.twitter.com/HYYrE7t8DJ
— ANI (@ANI) February 6, 2026
भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने इंग्लंडच्या १९ वर्षांखालील संघाचा १०० धावांनी पराभव करून आयसीसीच्या १९ वर्षांखालील क्रिकेट विश्वचषक जिंकला तेव्हा लोक आनंद साजरा करत आहेत
#WATCH | Virar, Maharashtra | People celebrate as India U19 beats England U19 by 100 runs to lift the ICC Under 19 Cricket World Cup.
Visuals from the Indian U19 Men's Cricket team Captain Ayush Mhatre's house. pic.twitter.com/4InmXV2Jza
— ANI (@ANI) February 6, 2026
भारतासाठी हा विजय महत्त्वाचा होता.