/लॉर्ड्सवर रंगणार भारत-इंग्लंड महिला कसोटी; हेड-टू-हेडपासून लाईव्ह स्ट्रीमिंगपर्यंत सर्व माहिती एका क्लिकवर

IND W vs ENG W Test : भारतीय महिला संघ विश्वचषकातून लीग टप्प्यातून बाहेर झाल्या होत्या, त्यानंतर आता टीम इंडिया आता महिला टी20 विश्वचषक 2026 च्या उपविजेत्या संघाशी भिडणार आहेत. भारत विरुद्ध इंग्लंड महिला संघ यांच्यामध्ये कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. पुरुष संघाचा चौथा टी20 सामना झाल्यानंतर लॅार्ड्स मैदानावर महिला कसोटी संघ इंग्लंडविरुद्ध ऐतिहासिक सामना खेळणार आहे. भारतीय महिला संघ विरुद्ध इंग्लंड महिला संघ यांच्यामध्ये कसोटी सामना होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाची मागील काही दिवसांपासून सराव करत आहेत. आता भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये होणारा कसोटी सामन्याच्या संदर्भात सर्व अपडेट या लेखामध्ये तुम्हाला देणार आहोत.
भारत महिला विरुद्ध इंग्लंड महिला यांच्यामध्ये 10 जुलै रोजी सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना लंडनमधील लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना सोनी स्पोर्ट्स टेन 1, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 आणि सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 वर पाहायला मिळणार आहे. तर या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग सोनीलिव्ह ॲप आणि वेबसाइटवर पाहता येणार आहे. डीडी फ्री डिश वापरकर्त्यांसाठी डीडी स्पोर्ट्सवरही सामन्याचे प्रक्षेपण केले जाईल. भारतीय वेळेनुसार या सामन्याला सुरुवात दुपारी 3.30 वाजता सुरु होणार आहे. तर या सामन्याचे नाणेफेक 3.00 वाजता होणार आहे.
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भारत विरुद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये 15 कसोटी सामने खेळवण्यात आले आहेत, यामध्ये भारताच्या संघाने तीन सामने जिंकले आहेत तर 1 सामना इंग्लंडने जिंकला आहे या आकडेवारीमध्ये 11 सामने बरोबरीत संपले आहेत.
नॅट सायव्हर-ब्रंट (कर्णधार), टॅमी ब्युमॉन्ट, लॉरेन बेल, माया बुशियर, ॲलिस कॅप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमॅन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फायलर, एमी जोन्स, हेदर नाइट, एमा लँब, ग्रेस पॉट्स, एली थ्रेलकेल्ड, मॅडी व्हिलियर्स, इसी वाँग
भारत: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, यास्तिका भाटिया, हरलीन देओल, क्रांती गौड, रिचा घोष, प्रिया पुनिया, स्नेह राणा, रेणुका सिंग, जेमिमाह रॉड्रिग्स, सायली सातघरे, शेफाली वर्मा, नंदनी शर्मा, दीप्ती शर्मा, श्री चरणी.