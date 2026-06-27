/अभिषेक शर्माचं अर्धशतक रद्द! पंचांनी घेतलेल्या निर्णयामागचं कारण काय?

India vs Ireland - abhishek Sharma : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये काल सामना झाला या सामन्यात भारतीय संघााला 34 धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने 50 धावा केल्या होत्या असा समज तुमचा आमचा सर्वांचाच आहे त्याचे कारण म्हणजेच स्कोअर बोर्डवर असेच दाखवण्यात आले होते. अभिषेकने अवघ्या 20 चेंडूंमध्ये 50 धावांची स्फोटक खेळी केली. मात्र, सामन्यानंतर आता एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आता अभिषेकचे आयर्लंडविरुद्ध अर्धशतक हे एक धावेने अपूरे राहिले आहे. पण असे का? नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
सामन्यादरम्यान पंचांच्या चुकीमुळे अभिषेकचे अर्धशतक रेकॉर्डमधून वगळण्यात आले. सामना झाल्यानंतर धावफलकाचे पुनरावलोकन म्हणजेच स्कोअरबोर्ड पुन्हा तपासण्यात आला. आता अभिषेक शर्माच्या खात्यामधून एक धाव कमी करण्यात आली आहे. स्कोअरबोर्डमध्ये अपडेट केल्यानंतर, अभिषेकची धावसंख्या 20 चेंडूंमध्ये 49 धावा झाली आणि यासोबतच त्याचे अर्धशतकही रद्द झाले. असे सांगितले जात आहे की भारतीय संघ जेव्हा दुसऱ्या डावाच्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये फलंदाजी करत होता त्यावेळी मिळालेली लेग बाय धाव चुकून अभिषेक शर्माच्या वैयक्तिक धावसंख्येत जोडली गेली होती.
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सामन्यानंतर, पंचांनी आणि गुणलेखकांनी धावफलक पुन्हा तपासला आणि ही चूक त्यांच्या लक्षात आली. सामना झाल्यानंतर दुरुस्ती करण्यात आली आणि ही धाव लेग बायमध्ये दिली त्यामुळे आयर्लंडविरुद्ध सामन्यामध्ये 49 धावाच अभिषेकच्या खात्यामध्ये जमा झाल्या आहेत. आता धावफलकावर त्याचा डाव 20 चेंडूंमध्ये 49 धावा असा दाखवला जात आहे, ज्यात 7 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश आहे.
Abhishek Sharma doing what he does best— BCCI (@BCCI) June 26, 2026
The #TeamIndia opener cruises to a ball FIFTY
Updates https://t.co/gdoXw2dAKR#IREvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/b2semHbeOh
भारताचा संघ सध्या परदेश दौऱ्यावर आहे, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संघाला आयर्लंडविरुद्ध पहिल्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. पुढील सामना भारताचा आयर्लंडविरुद्ध होणार आहे हा सामना 28 जून रोजी खेळवला जाणार आहे.त्यानंतर टीम इंडियाची पाच सामन्यांची इंग्लंडविरुद्ध सामना खेळवला जाणार आहे. आगामी मालिकेवर भारतीय संघाची नजर असणार आहे.