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अभिषेक शर्माचं अर्धशतक रद्द! पंचांनी घेतलेल्या निर्णयामागचं कारण काय?

टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्माने 50 धावा केल्या होत्या असा समज तुमचा आमचा सर्वांचाच आहे त्याचे कारण म्हणजेच स्कोअर बोर्डवर असेच दाखवण्यात आले होते. आता अभिषेकचे आयर्लंडविरुद्ध अर्धशतक हे एक धावेने अपूरे राहिले आहे. पण असे का? नक्की झाले काय यासंदर्भात सविस्तर माहिती जाणून घ्या. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 27, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:47 PM IST
अभिषेक शर्माचं अर्धशतक रद्द! पंचांनी घेतलेल्या निर्णयामागचं कारण काय?
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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