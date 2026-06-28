/नो वैभव सूर्यवंशी, लाज राखण्यासाठी आयर्लंडविरुद्ध सामना जिंकणे अनिवार्य! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

India vs Ireland 2nd T20 : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये दुसऱ्या टी20 सामन्याला सुरुवात झाली आहे. भारताच्या संघाला मागील सामन्यात मोठा आयर्लंडच्या संघाने दिला आहे, त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने प्लेइंग 11 मध्ये मोठे बदल केले आहेत. मागील सामन्यात भारताच्या संघाला आयर्लंडच्या संघाला 34 धावांनी पराभूत केले होते. पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाला गोलंदाजीमध्ये त्याचबरोबर फलंदाजीमध्ये देखील टीम इंडिया पूर्णपणे फेल झाली. आजच्या सामन्यामध्ये भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने याने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात भारताच्या संघाने काही मोठे बदल केले आहेत.
मागील सामन्यात अभिषेक शर्माने चांगली कामगिरी केली होती त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही खेळाडूने चांगली कामगिरी केली नाही. त्यामुळे आज भारतीय संघाच्या फलंदाजीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने दोन महत्वाचे बदल केले आहेत, टीम इंडियात आजच्या सामन्यात दोन खेळाडू पदार्पण करणार आहेत. मागील सामन्यात प्रसिद्ध कृष्णाची निराशाजनक कामगिरी राहिली होती त्यामुळे आजच्या सामन्यात त्याला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नाही.
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आजच्या सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरच्या कामगिरीवर चाहत्यांची नजर असणार आहे. टीम इंडियाने मागील सामन्यातील फेल फलंदाजीमुळे टीम इंडिया आज कशी कामगिरी करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय संघामध्ये आणखी एकदा वैभव सूर्यवंशीला संघामध्ये स्थान मिळाले नाही त्यामुळे संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांच्यावर आजच्या सामन्यात नजर असणार आहे. तिलक वर्मा, इशान किशन हे फलंदाज मागील सामन्यात फेल झाले होते त्यामुळे आजच्या सामन्यात हे कशी कामगिरी करणार यावर सर्वांच्या नजरा असणार आहेत.
संजू सॅमसन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, प्रिन्स यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, सूर्यांश शेंडगे
टिम टेक्टर, रॉस अडेअर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), बेंजामिन कॅलिट्झ, गॅरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, लियाम मॅकार्थी, मॅथ्यू हम्फ्रीज, जय मूड्रा, मॅथ्यू हॉलार्ड.
Presenting #TeamIndia's lineup for the nd T20I in Belfast— BCCI (@BCCI) June 28, 2026
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