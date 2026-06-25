/टी20 संघात वैभव कोणाची घेणार जागा? स्टार खेळाडूला रहावं लागणार बाहेर, अशी असेल टीम इंडियाची प्लेईंग 11

IND VS IRE Playing 11 Prediction : भारताचा टी20 संघ सध्या आयर्लंड दौऱ्यावर असून येथे ते दोन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळणार आहे. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात शुक्रवारी 26 जून रोजी टी20 सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा संघ नवा कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात मैदानात उतरेल तर आयर्लंडचा संघ सुद्धा लॉर्कन टकर च्या नेतृत्वात सामना खेळेल. भारताचा आयर्लंड दौरा हा यासाठी सुद्धा खास राहणार आहे कारण आयपीएलमध्ये विस्फोटक कामगिरी करणारा 15 वर्षांचा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी हा या सामन्यात भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करू शकतो. मात्र त्याच्याकरता भारताचा एका स्टार सलामीवीर फलंदाजाला प्लेईंग 11 मधून बाहेर रहावं लागणार आहे.
इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये धमाकेदार परफॉर्मन्स केल्यावर श्रीलंका विरुद्ध ट्राय सीरिजमध्ये सुद्धा त्याने जबरदस्त कामगिरी केली. वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंकेच्या विरुद्ध तिसऱ्या सामन्यात 11 बॉलमध्ये अर्धशतक केलं तर 29 बॉलमध्ये 94 धावांची खेळी करून तो बाद झाला. भारताचे टॉप तीन फलंदाज संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन त्यांचा रेकॉर्ड चांगला आहे न्यूझीलंड विरुद्ध टी20 वर्ल्ड कपच्या फायनल सामन्यात संजू सॅमसनने अभिषेक आणि ईशान किशनने अर्धशतक लागवलं. यानंतर भारताने कोणताही टी20 सामना खेळला नाही. जर वैभव सूर्यवंशी हा सलामी फलंदाज आहे. जर त्याला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान द्यायचं असेल तर प्लेईंग 11 मधून अभिषेक शर्माला बेंचवर बसवलं जाऊ शकतं.
वैभव सूर्यवंशीला जर सलामीची पाठवायचं असेल तर संजू सॅमसन किंवा अभिषेक शर्मा या दोघांपैकी कोणा एकाला बाहेर रहावं लागू शकतं. त्यामुळे कोणाला बाहेर ठेवायचं असा मोठा प्रश्न कर्णधार श्रेयस अय्यरला असेल. किंवा संजू सॅमसनला मिडल ऑर्डरमध्ये सुद्धा खेळलं जाऊ शकतं, अशातच अय्यर आणि तिलक वर्मा सहाव्या क्रमांकांवर फलंदाजी करू शकतात. मात्र ती जागा ऑलराऊंडरची असते. भारतीय संघात ऑल राउंडर म्हणून शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल आणि सूर्यांश शेडगे यांचा पर्याय आहे.
वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल / वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा