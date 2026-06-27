/IND VS IRE : आयर्लंड विरुद्ध लाजिरवाण्या पराभवासाठी कारणीभूत ठरले टीम इंडियाचे 5 खेळाडू

IND VS IRE : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात 26 जून रोजी टी20 सीरिजचा पहिला सामना खेळवला होता. या सामन्यात भारतीय संघाचा इतिहासात प्रथमच 34 धावांनी पराभव झाला. टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये असं पहिल्यांदाच झालं जेव्हा आयर्लंडने भारताला पराभूत केलं. आधी फलंदाजी करण्यासाठी उतरलेल्या आयर्लंडने 182 धावा केल्या होत्या. तर टीम इंडिया 148 धावांवर ऑल आऊट झाली. टीम इंडियातील 5 खेळाडू हे भारतीय संघाच्या या पराभवासाठी कारणीभूत ठरले.
प्रसिद्ध कृष्णा : भारत विरुद्ध आयर्लंड सामन्यात टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने खूप धावा दिल्या. त्याने आपल्या कोट्याच्या 4 ओव्हरमध्ये 14.20 च्या इकॉनॉमीने 57 धावा दिल्या. या दरम्यान त्याला एकही विकेट सुद्धा मिळाली नाही. त्याने 17 व्या ओव्हरला 27 धावा खर्च केल्या. आतापर्यंतच्या टी20 आंतरराष्ट्रीयमधील आयर्लंड विरुद्ध भारतीय गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाची ही ओव्हर सर्वात महागडी ठरली.
संजू सॅमसन : आयर्लंडने भारतीय संघाला विजयासाठी 183 धावांचं आव्हान दिलं होतं. संजू सॅमसनच्या रूपात भारतीय संघाची पहिली विकेट पडली. संजूने 4 बॉलमध्ये 5 धावा केल्या. डेब्यू सामन्यात भारतीय वंशाचा जय मूंदराने त्याला बोल्ड केलं. इथूनच भारतीय संघ लागोपाठ विकेट गमावत होते.
ईशान किशन : संजू सॅमसन आउट झाल्यावर तिसऱ्या क्रमांकावर ईशान किशन फलंदाजीची धुरा सांभाळण्यासाठी आला. मोठा शॉट लावण्याच्या प्रयत्नात तो कॅच आउट झाला. ईशानने 5 बॉलमध्ये केवळ 1 धाव केली.
श्रेयस अय्यर : श्रेयस अय्यरला टीम इंडियाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात टीम इंडियाचा हा पहिला टी20 सामना होता. मात्र या सामन्यात त्याची फलंदाजी फ्लॉप ठरली आणि 7 बॉलमध्ये 3 धावा करून बाद झाला.
वॉशिंग्टन सुंदर : टीम इंडियाची फलंदाजी ही सुरुवातीपासूनच डगमगत होती आणि अशाच वॉशिंग्टन सुंदरला प्रमोट करण्यात आलं. मात्र तो संधीचा फायदा उचलू शकला नाही. वॉशिंग्टन सुंदरने 12 बॉलमध्ये 9 धावा केल्या. यापूर्वी गोलंदाजीमध्ये त्याने 1 ओव्हरमध्ये 19 धावा केल्या.