/IND VS IRE : आयर्लंड विरुद्ध पराभवानंतर टीम इंडियाच्या नावावर 5 लाजिरवाणे रेकॉर्डस्

IND VS IRE : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यातील खेळवल्या जाणाऱ्या टी20 सीरिजचा पहिला सामना हा बेलफास्टच्या सिव्हिल सर्विस क्रिकेट क्लबमध्ये खेळवला गेला. या सामन्यात आयर्लंडने भारतावर 34 धावांनी विजय मिळवला. टीम इंडियाने विजयासाठी 183 धावांचे टार्गेट भारतीय संघाला दिलं होतं मात्र संघ 18.5 ओव्हरमध्ये 148 धावा करून ऑलआउट झाला. हा आयर्लंड विरुद्ध भारतीय संघाचा आंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेटमधील पहिल्या पराभव ठरला. यापूर्वी दोन्ही संघांमध्ये झालेल्या 11 सामन्यात भारताने विजय मिळवलेला. वर्ष 2007 मध्ये पहिल्यांदा दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध सामना खेळला होता आणि आता आयर्लंड भारताला पराभूत करणारा जगातील पहिला संघ ठरला.
टीम इंडियाने मार्च महिन्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकला. लागोपाठ दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कप जिंकणारा टीम इंडिया पहिला संघ ठरला. यापूर्वी 2024 मध्ये टी20 वर्ल्ड कप जिंकल्यावर टीम इंडिया झिम्बाबे दौऱ्यावर गेली असताना पहिल्याच सामन्यात पराभूत झालेली होती.
आयर्लंड विरूद्ध टी20 सामना हा भारतीय संघाचा टी20 वर्ल्ड कप 2026 नंतरचा पहिला सामना सामना होता. या सामन्यात पराभूत होऊन 2026 मध्ये सुद्धा टीम इंडियाने जुना इतिहास पुन्हा नोंदवला आहे.
वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णाने या सामन्यात चार ओव्हरमध्ये 57 धावा खर्च केल्या. यापूर्वी आपल्या मागच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याने 68 धावा केल्या. अशा प्रकारे लागोपाठ दोन टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात एकूण 125 धावा देणारा भारतीय संघाचा पहिला गोलंदाज ठरला.
भारताचा गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णासाठी हा साम`ना कोणत्याही वाईट स्वप्नापेक्षा कमी नव्हता. त्याच्या 17 व्या ओव्हरमध्ये आयर्लंडच्या फलंदाजाने 27 धावा केल्या. त्या ओव्हरमध्ये गॅरेथ डेलानीने सलग तीन सिक्स मारले. यासह आयर्लंडविरुद्धच्या टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात महागडी ओव्हर टाकणारा गोलंदाज म्हणून प्रसिद्धची नोंद झाली.
श्रेयस अय्यरचा हा भारताचा टी20 कर्णधार म्हणून पहिला सामना होता. पण त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. यासोबतच टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कर्णधार झाल्यावर पहिला सामन्यात पराभूत होणारा तो भारताचा आतापर्यंतचा चौथा कर्णधार ठरला. त्यापूर्वी विराट कोहली ऋषभ पंत आणि शुभमन गिल सोबत असं झालेलं आहे.