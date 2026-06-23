IND VS IRE : टीम इंडियाला धक्का! 'हा' स्टार क्रिकेटर आयर्लंड दौऱ्यातून बाहेर

Nitish Kumar Reddy Ruled Out IND VS IRE Series : 26 जून पासून भारत विरुद्ध आयर्लंड (IND VS IRE) यांच्यात टी20 सीरीजला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघ (Team India) आयर्लंडच्या दौऱ्यावर जाणार असून येथे ते आयर्लंड विरुद्ध दोन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळतील. मात्र ही सीरिज सुरु होण्यासाठी आता अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना टीम इंडियाला धक्का बसलाय. भारतीय संघातील स्टार फलंदाज नितीशकुमार रेड्डी याला दुखापतीच्या कारणामुळे संघातून बाहेर पडावं लागलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नितीश रेडदुच्या उजव्या पायाच्या क्वाड्रिसेप्समध्ये दुखापत झालीये. बीसीसीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या दुखापतीमुळे दुर्दैवाने नितीश केवळ आयर्लंड नाही तर पुढील महिन्यात इंग्लंड विरुद्ध होणाऱ्या सीरिजला सुद्धा मुकेल. नितीश कुमार रेड्डी हा काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तान विरुद्ध झालेल्या वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाकडून खेळला होता.
नितीश कुमार रेड्डी हा दुखापतग्रस्त झाल्याने टीम इंडियाच्या टी20 संघाचा नवनिर्वाचित कर्णधार श्रेयस अय्यरचं टेन्शन वाढलं आहे. नितीश कुमार रेड्डीपूर्वी संघाचा मुख्य ऑलराऊंडर हार्दिक पांड्या हा सुद्धा दुखापतग्रस्त झाला होता. तेव्हा नितीश कुमारवर हार्दिकची भरपाई करण्याची जबाबदारी होती. मात्र आता नितीश सुद्धा संघातून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे आता कर्णधार श्रेयस आणि चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर कोणाचा संघात समावेश करणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
भारतीय संघाचा आयर्लंड दौरा हा 26 जून पासून सुरु होतोय. टीम इंडिया मंगळवारी आयर्लंडसाठी रवाना झालीये. भारत आणि आयर्लंड यांच्यात दोन टी20 सामने होणार आहेत. सीरिजचा पहिला सामना हा 26 जून रोजी तर दुसरा सामना 28 जून रोजी खेळवला जाणार आहे. आयर्लंड दौऱ्याच्यानंतर टीम इंडिया इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. जिथे टी20 सोबत वनडे सामना सुद्धा खेळावा लागेल.
हार्दिक पांड्या आणि नितीश कुमार रेड्डी हे दोन्ही स्टार ऑलराऊंडर दुखापतीमुळे त्रस्त असल्याने आता भारतीय संघात त्यांची जागा कोण घेणार हा मोठा पेच प्रश्न बीसीसीआय समोर पडू शकतो. मात्र स्टार खेळाडू दुखापतग्रस्त असल्याने सूर्यांश शेडगेचा भारतीय संघात समावेश केला जाऊ शकतो अशी माहिती समोर येतेय. बीसीसीआयने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नसली, तरी सूर्यांशच्या नावाची आयर्लंड दौऱ्यासाठी जोरदार चर्चा सुरू आहे.