/IND VS IRE : श्रेयस अय्यरने कोणावर फोडलं आयर्लंड विरुद्ध लाजिरवाण्या पराभवाचं खापर? सीरिज गमावल्यानंतर काय म्हणाला?

IND VS IRE : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात दोन सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवण्यात आली होती. या सीरिजमधील दोन्ही सामन्यात भारताचा लाजिरवाणा पराभव झाला असून यासह टीम इंडियाच्या नावावर नकोसा विक्रम नोंदवला गेला आहे. भारताने प्रथमच आयर्लंड विरुद्ध सीरिज गमावली. 28 जून रोजी भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात सीरिजचा दुसरा आणि शेवटचा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात आधी फलंदाजी करून आयर्लंडने 8 विकेट गमावून 154 धावा केल्या, तर टीम इंडियाला विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना एक धाव अपुरी पडल्याने आयर्लंडचा विजय झाला. टीम इंडिया फलंदाजी करताना 10 ओव्हरमध्ये 9 विकेट गमावून 153 धावा करू शकली होती.
भारतीय संघ प्रथमच श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात टी20 सीरिज खेळत होता. सुरुवातीला कर्णधार श्रेयसने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी आयर्लंडला प्रथम फलंदाजी करण्याचं आव्हान मिळालं आणि हे आव्हान पूर्ण करताना हॅरी टेक्टरने अर्धशतकीय खेळी खेळली आणि 53 धावांची कामगिरी केली. आयर्लंडच्या क्रिकेट संघाने 20 ओव्हरमध्ये 154 धावा केल्या. पावसाने प्रभावित झालेला सामना हा अनेकदा थांबला मात्र ओव्हर्समध्ये कपात झाली नाही. विजयासाठी टीम इंडियाला 155 धावांचे आव्हान मिळाले. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यापासून टीम इंडिया अवघी एक धाव कमी पडली. भारतीय संघ विजयाच्या जवळ पोहोचू शकली याचं श्रेय हे खालच्या क्रमातील फलंदाजांना दिलं गेलं. गोलंदाज हर्षित राणाने 10 ओव्हरमध्ये 21 धावा केल्या आणि प्रिन्स यादवने शेवटच्या बॉलवर षटकार मारला. मात्र तेव्हा विजयासाठी 8 धावांची आवश्यकता होती.
कर्णधार श्रेयस अय्यरने सांगितलं की, 'ही सीरिज आमच्यासाठी चांगली राहिली नाही. पण ज्या प्रकारे आयर्लंड संघ या सामन्यात खेळलाय याचं संपूर्ण श्रेयस हे त्यांनाच जातं. पिच कशी वर्तन करेल याची त्यांना कल्पना होती. त्यांची फिल्डिंग सुद्धा उत्कृष्ट होती. त्यांच्या गोलंदाजांनी आपल्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली. गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या दोन्ही आघाड्यांवर आयर्लंडने आम्हाला पूर्णपणे मागे टाकले'.
श्रेयस अय्यरने म्हटले की, 'ज्याप्रकारे आयर्लंडचा संघ खेळला त्यांचं कौतुक करावं लागेल. त्यांनी प्रोफेशनलिज्म दाखवला. आमच्या गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. मात्र जेव्हा आम्ही फलंदाजी करत होतो, तेव्हा पीच समजून घेण्यात आम्ही मागे राहिलो'.
श्रेयस अय्यरने प्रिन्स यादवचं सुद्धा कौतुक केलं, ज्याने या सामन्यात 3 विकेट घेतले. अय्यर म्हणाला की, 'त्याच्याकडे आयपीएलचा अनुभव आहे; गोलंदाजी करताना त्याच्याकडे स्वतःच्या कल्पना असतात. सूर्यांश शेडगेनेही उत्तम जिद्द दाखवली'. विशेष म्हणजे, हा सूर्यांश शेडगेचाही पदार्पणाचा सामना होता; मात्र, त्याने दोन षटकांत 25 धावा दिल्यामुळे तो काहीसा महागडा ठरला.