/श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात उतरणार मैदानात उतरणार टीम इंडिया, कुठे पाहता येणार भारत - आयर्लंड T20 सीरिज?

IND VS IRE T20 Series : भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात टी20 सीरीजला येत्या 26 जून पासून सुरुवात होणार आहे. भारतीय संघ मंगळवारी चेन्नईवरून आयर्लंडसाठी रवाना झालाय. यंदाच्या टी20 सीरिजमधील खास गोष्ट अशी की दोन्ही संघांचे कर्णधार हे नवीन आहेत. भारताच्या टी20 संघाचं नेतृत्व हे श्रेयस अय्यरकडे दिलंय तर आयर्लंड संघाचं नेतृत्व लॉर्कन टकर करणार आहे. भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात दोन सामन्यांची ही टी20 सीरिज होणार असून पहिला सामना 26 तर दुसऱ्या सामना 28 जून रोजी होणार आहे.
भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात टी20 सीरिजला सुरुवात होणार असून 26 जून ते 28 जून रोजी हे सामने खेळले जातील. 3 दिवस म्हणजेच 72 तासात या सीरिजचे दोन्ही सामने खेळवले जातील. पहिला टी20 सामना हा 26 जून बेलफास्टमध्ये होणार आहे. दुसरा टी20 सामनाही 28 जून रोजी बेलफास्टमध्येच खेळवला जाईल. आयर्लंड दौऱ्यादरम्यान, भारतीय वेळेनुसार टी20 सामने नेहमीच्या वेळेपेक्षा एक तास आधी सुरू होतील. भारतात टी20 सामने साधारणपणे संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होत असले, तरी आयर्लंडमधील सामने संध्याकाळी 6 वाजता सुरू होतील.
भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात टी20 सीरिज प्रेक्षकांना टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स लाईव्ह चॅनलवर पाहता येणार आहे. तर याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग मोबाईल, लॅपटॉपवर सोनी लिव्हवर पाहता येईल.
भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यात टी20 सामन्यात दरवेळी भारतीय संघचं प्रभावी ठरला आहे. आयर्लंड विरुद्ध भारताने सर्व सामने जिंकले आहेत. आतापर्यंत टीम इंडियाने आयर्लंड विरुद्ध 8 टी20 सामने खेळले असून त्या 8 पैकी 6 टी20 हे भारताने आयर्लंड विरुद्ध त्यांच्या जमिनीवरतीच खेळलेत. ज्यामुळे त्याने आपल्या विजयाचा डंका वाजवला आहे. याशिवाय इतर दोन टी20 पैकी एक भारताने आयर्लंड विरुद्ध इंग्लंड मध्ये तर एक अमेरिकेत खेळला होता.
आयर्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजसाठी भारतीय संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी
भारत विरुद्ध टी20 सीरिजसाठी आयर्लंड संघ : लॉर्कन टकर (कर्णधार), रॉस एडेयर, बेन काल्टिज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहनी, मैथ्यू हंप्रीज, गेविन हॉय, मैथ्यू होलार्ड, लियम मैकार्थी, जय मूंद्रा, हैरी टैक्टर, टिम टैक्टर, रियूबेन विल्सन.