/IND VS IRE : संधी तर मिळू देत.... आयर्लंड दौऱ्यात वैभव सूर्यवंशी मोडू शकतो हार्दिक, राहुल आणि रोहितचा रेकॉर्ड

IND VS IRE : 26 जून पासून भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्या दोन सामन्यांच्या टी20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. सर्वांच्या नजरा या वैभव सूर्यवंशीवर लागल्या असून यात 15 वर्षांचा हा विस्फोटक फलंदाज टीम इंडियासोबत आयर्लंड दौऱ्यावर गेलाय. आशा आहे की श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वातील टीम इंडियाकडून वैभव सूर्यवंशीला आयर्लंड विरुद्ध पदार्पणाची संधी मिळेल. वैभव सूर्यवंशी हा 15 वर्षांचा असला तरी त्याने आयपीएलमध्ये विस्फोटक फलंदाजी करून सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं होतं, त्यामुळे वैभवला आयर्लंड विरुद्ध भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. वैभव सूर्यवंशी आपल्या फलंदाजीने हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा आणि केएल राहुल यांच्याशी निगडित रेकॉर्ड मोडू शकतो.
आयर्लंड सीरिजमध्ये वैभव सूर्यवंशी हा हार्दिकचा रेकॉर्ड मोडू शकतो. भारत आणि आयर्लंड या दोन देशांमधील टी20 सीरिजमध्ये फलंदाजांमध्ये सर्वाधिक स्ट्राईक रेटचा विक्रम हार्दिकच्या नावावर आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या पाच टी20 सामन्यांत त्याने 241.93 च्या स्ट्राईक रेटने 75 धावा केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, आयर्लंडविरुद्धच्या एका टी20 डावात सर्वाधिक स्ट्राईक रेट (355.55) राखण्याचा विक्रमही हार्दिकच्याच नावावर आहे; त्या डावात त्याने 9 चेंडूंमध्ये 32 धावा केल्या होत्या, ज्यामध्ये चार षटकारांचा समावेश होता. हा रेकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी तुफान फटकेबाजी करून मोडू शकतो.
भारत विरुद्ध आयर्लंड टी20 सीरिजमध्ये रोहित शर्मा हा सर्वाधिक 9 षटकार लागवणारा भारतीय फलंदाज आहे. तर ओव्हर ऑल रेकॉर्ड दोन्ही देशांच्या सीरिजमध्ये एंडी बलबिर्नीचा आहे, त्याने 11 षटकार ठोकलेले. जर वैभव सूर्यवंशीने जबरदस्त फलंदाजी केली तर तो रोहितचा षटकारांचा रेकॉर्ड मोडू शकतो.
दोन देशांमधील टी20 सीरिजच्या एका डावात सर्वाधिक सात षटकार मारण्याचा विक्रम अँडी बालबर्नीच्या नावावर आहे. भारतीय क्रिकेटरपैकी केएल राहुलने ही कामगिरी केली असून, त्याने आयर्लंडविरुद्धच्या टी20 इनिंगमध्ये सहा षटकार मारले होते. केएल राहुलप्रमाणेच दीपक हुडानेही एका डावात सहा षटकार मारले आहेत. याव्यतिरिक्त, भारत-आयर्लंड टी20 सीरिजच्या एका इनिंगमध्ये चौकार आणि षटकारांच्या माध्यमातून सर्वाधिक 72 धावा करण्याचा विक्रम दीपक हुडाच्या नावावर आहे.वैभव सूर्यवंशी हा रेकॉर्ड मोडू शकतो.