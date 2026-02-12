ईशान किशनने T20 वर्ल्ड कपमध्ये केली मोठी कामगिरी! धोनीसह अनेक दिग्गजांना जमलं नाही ते करून दाखवलं

IND VS NAM : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाचा दुसरा ग्रुप स्टेज सामना भारत विरुद्ध नामिबिया (IND VS NAM) यांच्यात खेळवला जातोय. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यात टीम इंडियाने टॉस हरल्याने त्यांना आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाचा (Team India) फलंदाज ईशान किशनने (ishan Kishan) जबरदस्त फलंदाजी केली आणि भारताचे माजी विकेटकिपर महेंद्र सिंह धोनीला (MS Dhoni) सुद्धा जमलं नाही असा रेकॉर्ड नावावर केला.
टीम इंडियाने वर्ल्ड कपमध्ये सलग दुसऱ्यांदा यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये टॉस गमावला. नामिबियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्याने टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन बदल झाले. टीम इंडियाचा ओपनिंग फलंदाज अभिषेक शर्मा याची तब्येत ठीक नसल्याने तो आजच्या सामन्यात खेळत नाहीये. त्याच्या जागी संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली तर जसप्रीत बुमराहचं पुनरागमन झाल्याने मोहम्मद सिराज याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर बसवण्यात आलं.
टीम इंडियाकडून ईशान किशन आणि संजू सॅमसन हे ओपनिंगसाठी आले तेव्हा संजूने दमदार सुरुवात केली मात्र तो 8 बॉलमध्ये 22 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर ईशान किशनने तिलक वर्मा सोबत भारताची बाजू लावून धरली आणि पाहता पाहता अर्धशतक ठोकलं. ईशान किशन हा टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये अर्धशतक ठोकणारा भारताचा पहिला विकेटकिपर ठरला आहे. यापूर्वी एम एस धोनीला सुद्धा अशी कामगिरी करता आली नव्हती. ईशान किशन 7.1 ओव्हरला बाद झाला. त्याने 24 बॉलमध्ये 61 धावा केल्या आणि यात 6 चौकार आणि 5 षटकार ठोकले.
संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकिपर ), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लोफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), जेजे स्मित, झेन ग्रीन (विकेटकिपर), रुबेन ट्रम्पेलमन, मालन क्रुगर, बर्नार्ड शॉल्ट्ज, बेन शिकोंगो, मॅक्स हेंगो