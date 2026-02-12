English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs Namibia Live Streaming: भारत–नामीबिया सामना किती वाजता? लाईव्ह Free मध्ये कुठे पाहायचा? जाणून घ्या

T20 World Cup 2026 India vs Namibia Free LIVE Streaming (भारत विरुद्ध नामीबिया लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स) : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील भारताचा दुसरा सामना आज 12 फेब्रुवारीला नामिबियाविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. आज एकूण तीन सामने आहेत. टीम इंडियाचा सामना किती वाजता सुरू होईल आणि तो कुठे लाईव्ह बघता येईल याबद्दल जाणून घ्या.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 12, 2026, 01:30 PM IST
T20 World Cup 2026 India vs Namibia Free LIVE Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा थरार आता रंगात आला असून प्रत्येक सामना स्पर्धेचे चित्र बदलू शकतो. अशा निर्णायक टप्प्यावर भारतीय संघ आज नामीबियाविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. पहिल्या सामन्यात दमदार विजय मिळवल्यानंतर टीम इंडियाचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे, तर नामीबिया पराभवाची भरपाई करण्यासाठी झुंज देण्यास सज्ज आहे. त्यामुळे हा सामना केवळ गुणतालिकेसाठीच नाही, तर मानसिक आघाडी मिळवण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणाऱ्या या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय संघात काही महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. जसप्रीत बुमराहच्या संभाव्य पुनरागमनामुळे गोलंदाजी अधिक धारदार होऊ शकते, तर फलंदाजीतही काही फेरबदल पाहायला मिळू शकतात. स्पर्धेतील प्रत्येक सामना अंतिम फेरीकडे जाणाऱ्या मार्गावर निर्णायक ठरतो. त्यामुळे आजचा भारत–नामीबिया सामना हा फक्त एक लीग मॅच नसून, पुढील समीकरणे ठरवणारा टप्पा मानला जात आहे. चाहत्यांसाठीही हा सामना खास आहे, कारण संध्याकाळी रंगणाऱ्या या लढतीत भारत सलग दुसरा विजय मिळवून गटात आपली पकड मजबूत करतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघाचा गट टप्प्यातील दुसरा सामना आज नामीबियाविरुद्ध रंगणार आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने अमेरिकेवर विजय मिळवला होता, तर नामीबियाला नेदरलँड्सकडून पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा मानला जात आहे.

सामना कुठे होणार?

भारत आणि नामीबिया यांच्यातील लढत दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहे. या मैदानावर या स्पर्धेतील हा दुसरा सामना असेल. यापूर्वी येथे नेदरलँड्सने नामीबियाचा पराभव केला होता.

सामना किती वाजता सुरू होईल?

आज (12 फेब्रुवारी) स्पर्धेत एकूण तीन सामने खेळवले जाणार आहेत.

पहिला सामना: सकाळी 11 वाजता

दुसरा सामना: दुपारी 3 वाजता

भारत विरुद्ध नामीबिया: सायंकाळी 7 वाजता

नाणेफेक सायंकाळी 6:30 वाजता होईल.

थेट प्रक्षेपण कुठे पाहाल?

टीव्हीवर: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या विविध चॅनेल्सवर सामना थेट पाहता येईल.

ऑनलाइन स्ट्रीमिंग: जिओहॉटस्टार अ‍ॅप आणि वेबसाइटवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

मोफत लाईव्ह प्रसारण कसे पाहायचे?

हा सामना डीडी स्पोर्ट्स वाहिनीवर मोफत पाहता येणार आहे. T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये डीडी स्पोर्ट्स केवळ भारताच्या सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण करणार आहे. त्यामुळे ज्या प्रेक्षकांकडे फ्री डिश किंवा DD फ्री डिश कनेक्शन आहे, ते भारताचे सर्व सामने कोणतेही शुल्क न भरता टीव्हीवर पाहू शकतात.

संघातील बदलांची शक्यता

जसप्रीत बुमराहची या सामन्यात पुनरागमनाची शक्यता वर्तवली जात आहे. तो व्हायरल तापामुळे मागील सामना खेळू शकला न्हवता. त्याच्या आगमनामुळे मोहम्मद सिराजला विश्रांती दिली जाऊ शकते, जरी त्याने मागील सामन्यात तीन बळी घेतले होते.

अभिषेक शर्मा पोटाच्या संसर्गामुळे दोन दिवस रुग्णालयात होता. तो पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्यास, ईशान किशनसोबत संजू सॅमसन सलामीला येऊ शकतात.

भारताची संभाव्य प्लेइंग 11

संजू सॅमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह.

भारतीय संघ सलग दुसरा विजय मिळवतो का, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

