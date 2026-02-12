IND VS NAM Pitch Report: फलंदाजांचा दबदबा असणार की गोलंदाज करणार कमाल? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

Arun Jaitley Stadium Pitch Report: आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आज (12 फेब्रुवारी) भारत आपला दुसरा सामना नामीबियाविरुद्ध खेळणार आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर हा सामना रंगणार असून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया सलग दुसऱ्या विजयाच्या शोधात आहे. पहिल्या सामन्यात अमेरिकेवर मात केल्यानंतर भारताचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे, तर नामीबियाला नेदरलँड्सकडून पराभव पत्करावा लागला होता. भारत कागदावर मजबूत संघ असला तरी वर्ल्ड कपसारख्या स्पर्धेत कोणताही सामना गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे या लढतीत पिचची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.
दिल्लीतील हे मैदान प्रामुख्याने फलंदाजांसाठी अनुकूल मानले जाते. मैदानाचे परिमाण तुलनेने लहान असल्याने येथे चौकार-षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळते. टी20 सामन्यांमध्ये येथे बहुतेकदा मोठ्या धावसंख्या उभ्या राहिलेल्या दिसतात.
सामन्याच्या सुरुवातीला नव्या चेंडूने वेगवान गोलंदाजांना थोडी उसंत मिळू शकते.
जर खेळपट्टी पूर्णपणे सपाट नसेल, तर मधल्या षटकांत फिरकी गोलंदाज प्रभाव टाकू शकतात.
मात्र एकूण पाहता, ही पिच धावांसाठी अनुकूल असण्याची शक्यता अधिक आहे.
या मैदानावर आतापर्यंत 15 आंतरराष्ट्रीय टी20 सामने झाले आहेत. त्यापैकी:
प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी 5 सामने जिंकले
पाठलाग करणाऱ्या संघांनी 10 सामने जिंकले
यावरून स्पष्ट होते की येथे धावांचा पाठलाग करणे संघांना अधिक सोयीचे वाटते. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेऊ शकतो.
भारत: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर.
नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), लॉरेन स्टीनकॅम्प, जान फ्रायलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जे जे स्मिट, जेन ग्रीन (यष्टीरक्षक), रुबेन ट्रम्पलमन, डिलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्झ, मॅक्स हेंगो, मालन क्रुगर, बेन शिकोंगो, जॅक ब्रासेल, जान बाल्ट.
आजच्या सामन्यात फलंदाजांची आतषबाजी पाहायला मिळेल की गोलंदाज निर्णायक ठरतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. दिल्लीची पिच नेहमीप्रमाणे धावांची मेजवानी देईल का, याकडे सर्व क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.