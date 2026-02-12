English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS NAM Pitch Report: फलंदाजांचा दबदबा असणार की गोलंदाज करणार कमाल? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

 India vs Namibia Pitch Report Delhi Weather Forecast Updates  (भारत विरुद्ध नामीबिया पिच रिपोर्ट वेदर अपडेट्स):  भारतीय संघ आयसीसी टी20 विश्वचषक 2026 चा त्यांचा दुसरा सामना आज, 12 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळणार आहे. या सामन्यात भारतीय संघ नामिबियाशी सामना करेल.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 12, 2026, 01:37 PM IST
IND VS NAM Pitch Report: फलंदाजांचा दबदबा असणार की गोलंदाज करणार कमाल? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट
IND VS NAM Pitch report in Marathi t20 world cup 2026 Match Today india vs namibia Team Prediction Delhi weather forecast News

Arun Jaitley Stadium Pitch Report: आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आज (12 फेब्रुवारी) भारत आपला दुसरा सामना नामीबियाविरुद्ध खेळणार आहे. दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर हा सामना रंगणार असून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया सलग दुसऱ्या विजयाच्या शोधात आहे. पहिल्या सामन्यात अमेरिकेवर मात केल्यानंतर भारताचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे, तर नामीबियाला नेदरलँड्सकडून पराभव पत्करावा लागला होता. भारत कागदावर मजबूत संघ असला तरी वर्ल्ड कपसारख्या स्पर्धेत कोणताही सामना गृहीत धरता येत नाही. त्यामुळे या लढतीत पिचची भूमिका निर्णायक ठरू शकते.

अरुण जेटली स्टेडियमची पिच कसा आहे? 

 

दिल्लीतील हे मैदान प्रामुख्याने फलंदाजांसाठी अनुकूल मानले जाते. मैदानाचे परिमाण तुलनेने लहान असल्याने येथे चौकार-षटकारांची आतषबाजी पाहायला मिळते. टी20 सामन्यांमध्ये येथे बहुतेकदा मोठ्या धावसंख्या उभ्या राहिलेल्या दिसतात.

सामन्याच्या सुरुवातीला नव्या चेंडूने वेगवान गोलंदाजांना थोडी उसंत मिळू शकते.

जर खेळपट्टी पूर्णपणे सपाट नसेल, तर मधल्या षटकांत फिरकी गोलंदाज प्रभाव टाकू शकतात.

मात्र एकूण पाहता, ही पिच धावांसाठी अनुकूल असण्याची शक्यता अधिक आहे.

या मैदानावर आतापर्यंत 15 आंतरराष्ट्रीय टी20 सामने झाले आहेत. त्यापैकी:

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी 5 सामने जिंकले

पाठलाग करणाऱ्या संघांनी 10 सामने जिंकले

यावरून स्पष्ट होते की येथे धावांचा पाठलाग करणे संघांना अधिक सोयीचे वाटते. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा कर्णधार प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेऊ शकतो.

दोन्ही संघांचे संभाव्य संघटन

भारत: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर.

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), लॉरेन स्टीनकॅम्प, जान फ्रायलिंक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जे जे स्मिट, जेन ग्रीन (यष्टीरक्षक), रुबेन ट्रम्पलमन, डिलन लीचर, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्झ, मॅक्स हेंगो, मालन क्रुगर, बेन शिकोंगो, जॅक ब्रासेल, जान बाल्ट.

आजच्या सामन्यात फलंदाजांची आतषबाजी पाहायला मिळेल की गोलंदाज निर्णायक ठरतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. दिल्लीची पिच नेहमीप्रमाणे धावांची मेजवानी देईल का, याकडे सर्व क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

