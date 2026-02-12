English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS NAM : 1 रन साठी टीम इंडियाने गमावल्या 4 विकेट, त्याही नामिबियाविरुद्ध... शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये...

IND VS NAM : 1 रन साठी टीम इंडियाने गमावल्या 4 विकेट, त्याही नामिबियाविरुद्ध... शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये...

IND VS NAM : भारत विरुद्ध नामिबिया ग्रुप स्टेज सामन्यात भारताच्या फलंदाजीची इनिंग सुरु असताना शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये टीम इंडियाची फलंदाजी एवढी ढासळली की एका धावेसाठी टीम इंडियाला तब्बल ४ विकेट गमवाव्या लागल्या. 

पूजा पवार | Updated: Feb 12, 2026, 09:18 PM IST
IND VS NAM : 1 रन साठी टीम इंडियाने गमावल्या 4 विकेट! शेवटच्या ओव्हर्समध्ये नेमकं काय घडलं?
Photo Credit - Social Media

IND VS NAM : दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत विरुद्ध नामिबिया (IND VS NAM) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कपचा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जातोय. हा सामना टीम इंडियाचा (Team India) वर्ल्ड कपमधील दुसरा सामना असून यात भारताने नामिबियाला विजयासाठी 210 धावांचे आव्हान दिले. टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी 9 विकेट्स गमावून 209 धावांचा स्कोअर उभा केला. मात्र शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये टीम इंडियाची फलंदाजी एवढी ढासळली की एका धावेसाठी टीम इंडियाला तब्बल 4 विकेट गमवाव्या लागल्या. 

Add Zee News as a Preferred Source

टीम इंडियाने टॉस गमावला : 

टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस गमावल्यामुळे संघाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन बदल झाले. टीम इंडियाचा ओपनिंग फलंदाज अभिषेक शर्मा याची तब्येत ठीक नसल्याने तो आजच्या सामन्यात खेळत नाहीये. त्याच्या जागी संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली तर जसप्रीत बुमराहचं पुनरागमन झाल्याने मोहम्मद सिराज याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर बसवण्यात आलं. 

टीम इंडियाचे फलंदाज ईशान किशनने सर्वाधिक 61, संजू सॅमसनने 22, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 12, हार्दिक पंड्याने 52 तर शिवम दुबेने 23 धावा केल्या. 

हेही वाचा : ईशान किशनने T20 वर्ल्ड कपमध्ये केली मोठी कामगिरी! धोनीसह अनेक दिग्गजांना जमलं नाही ते करून दाखवलं

 

1 रन साठी टीम इंडियाने गमावल्या 4 विकेट : 

18 वी ओव्हर टाकण्यासाठी नामिबियाचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मस मैदानात आला. त्याने 18 व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर हार्दिक पंड्याची विकेट घेतली. तर  पुढच्याच बॉलवर शिवम दुबेला सुद्धा पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं. त्यानंतर अक्षर पटेल आणि रिंकू सिंह हे दोघे मैदानात फिनिशरची कामगिरी बजावण्यासाठी सज्ज होते मात्र ओव्हरच्या 6 व्या बॉलवर गेरहार्ड इरास्मसने अक्षर पटेलला बोल्ड आऊट केलं. त्यानंतर जे जे सुमित हा गोलंदाजीसाठी आला मात्र त्याने सुद्धा टीम इंडियाचा फलंदाजांना एका धावेसाठी झुरवलं. अखेर तिसऱ्या बॉलवर रिंकू सिंह कॅच आउट झाला. ज्यामुळे हार्दिक ते रिंकू पर्यंत टीम इंडियाने एकही धाव न करता तब्बल 4 विकेट गमावल्या. 

भारतीय संघाची  प्लेईंग 11:

संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकिपर ), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नामिबिया संघाची प्लेईंग 11:

लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लोफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), जेजे स्मित, झेन ग्रीन (विकेटकिपर), रुबेन ट्रम्पेलमन, मालन क्रुगर, बर्नार्ड शॉल्ट्ज, बेन शिकोंगो, मॅक्स हेंगो

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IND VS NAMT20 World Cup 2026team indiaCricket Newsmarathi news

इतर बातम्या

ईशान किशनने T20 वर्ल्ड कपमध्ये केली मोठी कामगिरी! धोनीसह अन...

स्पोर्ट्स