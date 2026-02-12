IND VS NAM : 1 रन साठी टीम इंडियाने गमावल्या 4 विकेट, त्याही नामिबियाविरुद्ध... शेवटच्या 2 ओव्हर्समध्ये...

IND VS NAM : दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत विरुद्ध नामिबिया (IND VS NAM) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कपचा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जातोय. हा सामना टीम इंडियाचा (Team India) वर्ल्ड कपमधील दुसरा सामना असून यात भारताने नामिबियाला विजयासाठी 210 धावांचे आव्हान दिले. टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी 9 विकेट्स गमावून 209 धावांचा स्कोअर उभा केला. मात्र शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये टीम इंडियाची फलंदाजी एवढी ढासळली की एका धावेसाठी टीम इंडियाला तब्बल 4 विकेट गमवाव्या लागल्या.
टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस गमावल्यामुळे संघाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन बदल झाले. टीम इंडियाचा ओपनिंग फलंदाज अभिषेक शर्मा याची तब्येत ठीक नसल्याने तो आजच्या सामन्यात खेळत नाहीये. त्याच्या जागी संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली तर जसप्रीत बुमराहचं पुनरागमन झाल्याने मोहम्मद सिराज याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर बसवण्यात आलं.
टीम इंडियाचे फलंदाज ईशान किशनने सर्वाधिक 61, संजू सॅमसनने 22, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 12, हार्दिक पंड्याने 52 तर शिवम दुबेने 23 धावा केल्या.
18 वी ओव्हर टाकण्यासाठी नामिबियाचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मस मैदानात आला. त्याने 18 व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर हार्दिक पंड्याची विकेट घेतली. तर पुढच्याच बॉलवर शिवम दुबेला सुद्धा पॅव्हेलियनमध्ये पाठवलं. त्यानंतर अक्षर पटेल आणि रिंकू सिंह हे दोघे मैदानात फिनिशरची कामगिरी बजावण्यासाठी सज्ज होते मात्र ओव्हरच्या 6 व्या बॉलवर गेरहार्ड इरास्मसने अक्षर पटेलला बोल्ड आऊट केलं. त्यानंतर जे जे सुमित हा गोलंदाजीसाठी आला मात्र त्याने सुद्धा टीम इंडियाचा फलंदाजांना एका धावेसाठी झुरवलं. अखेर तिसऱ्या बॉलवर रिंकू सिंह कॅच आउट झाला. ज्यामुळे हार्दिक ते रिंकू पर्यंत टीम इंडियाने एकही धाव न करता तब्बल 4 विकेट गमावल्या.
संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकिपर ), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लोफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), जेजे स्मित, झेन ग्रीन (विकेटकिपर), रुबेन ट्रम्पेलमन, मालन क्रुगर, बर्नार्ड शॉल्ट्ज, बेन शिकोंगो, मॅक्स हेंगो