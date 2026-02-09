IND vs NAM: भारताच्या India vs Namibia दुसऱ्या सामन्याआधी सराव सत्र रद्द, कारण...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India vs Namibia,T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारत आणि नामीबिया यांच्यातील ग्रुप ‘A’ सामना दिल्लीमध्ये खेळवला जाणार आहे. हा या स्पर्धेतील टीम इंडियाचा दुसरा सामना असेल. मात्र या लढतीपूर्वी भारतीय संघाने आपलं नियोजित सराव सत्र टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचं नेमकं कारण काय याबद्दल अधिक जाणून घ्या...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 9, 2026, 12:27 PM IST
Why India cancel practice session ahead of 2nd t20 world cup 2026 match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील ग्रुप ‘A’ मध्ये भारत आणि नामीबिया यांच्यातील सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहे. हा या स्पर्धेतील भारतीय संघाचा दुसरा सामना असेल. मात्र या लढतीपूर्वी टीम इंडियाने दिल्लीत आपलं पहिलं नियोजित सराव सत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या नामीबियाविरुद्धच्या सामन्याआधी, सोमवारी अरुण जेटली स्टेडियमवर ठेवण्यात आलेलं ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन भारतीय संघाने टाळलं. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या निर्णयामागचं ठोस कारण अद्याप अधिकृतरीत्या सांगण्यात आलेलं नाही. मात्र मैदानाच्या उपलब्धतेमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण 10 फेब्रुवारी रोजी नामीबिया आणि नेदरलँड्स हे दोन्ही संघ याच मैदानावर सराव करणार आहेत. नामीबिया संघ सकाळच्या सत्रात, तर नेदरलँड्स संघ संध्याकाळच्या सत्रात सराव करेल.

काय आहे अधिकृत निवेदनात?

दरम्यान, बीसीसीआयने नंतर अधिकृत निवेदन जाहीर करत स्पष्ट केलं की हा भारतीय संघासाठी विश्रांतीचा दिवस होता. त्यामुळे कोणताही सराव किंवा पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली नव्हती. मंगळवारी संध्याकाळी 6 ते रात्री 9 या वेळेत टीम इंडिया अरुण जेटली स्टेडियमवर सराव करणार आहे.

गंभीरच्या घरी जेवणाचा कार्यक्रम 

याआधी रविवारी रात्री संपूर्ण भारतीय संघ मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या घरी एकत्र जेवणासाठी जमला होता.

विजयासह भारतीय संघाची दमदार सुरुवात

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने मुंबईत अमेरिकेविरुद्ध शानदार विजय मिळवत आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. भारताने हा सामना 29 धावांनी जिंकला. मात्र सामन्याच्या पहिल्या टप्प्यात अमेरिकेने भारतीय संघाला चांगलंच अडचणीत टाकलं होतं. एका टप्प्यावर भारताची अवस्था 77 धावांत 6 विकेट अशी झाली होती.

अशा परिस्थितीत कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जबाबदारी घेत 49 चेंडूंमध्ये नाबाद 84 धावांची झुंजार खेळी केली आणि भारताचा स्कोअर 20 षटकांत 9 बाद 161 धावांपर्यंत नेला.

लक्ष्याचा पाठलाग करताना अमेरिकन संघ 20 षटकांत 8 बाद 132 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला. शेवटच्या क्षणी संघात सामील झालेल्या मोहम्मद सिराजने 29 धावांत 3 विकेट घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या, तर वरुण चक्रवर्तीला एक यश मिळालं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

