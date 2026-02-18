English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS NED : टीम इंडिया ग्रुप स्टेजमध्ये अजेय, सलग चौथा सामना जिंकला, नेदरलँडला चारली धूळ

IND VS NED : टीम इंडिया ग्रुप स्टेजमध्ये अजेय, सलग चौथा सामना जिंकला, नेदरलँडला चारली धूळ

IND VS NED : अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडलेल्या सामन्यात टीम इंडियाने नेदरलँडवर 17 धावांनी विजय मिळवून टी २० वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेजमधील सर्व सामने जिंकलेत. टीम इंडियाने यापूर्वी यूएसए, नामिबिया, पाकिस्तान आणि आता नेदरलँड अशा चार संघांचा पराभव केलाय.   

पूजा पवार | Updated: Feb 18, 2026, 11:05 PM IST
IND VS NED : टीम इंडिया ग्रुप स्टेजमध्ये अजेय, सलग चौथा सामना जिंकला, नेदरलँडला चारली धूळ
(Photo Credit - Social Media)

IND VS NED : भारत विरुद्ध नेदरलँड (IND VS NED) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कपमधील ग्रुप ए चा शेवटचा सामना बुधवारी पार पडला. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पार पडलेल्या सामन्यात टीम इंडियाने नेदरलँडवर 17 धावांनी विजय मिळवून टी 20 वर्ल्ड कपच्या ग्रुप स्टेजमधील सर्व सामने जिंकलेत. टीम इंडियाने (Team India) यापूर्वी यूएसए, नामिबिया, पाकिस्तान आणि आता नेदरलँड अशा चार संघांचा पराभव केलाय. त्यानंतर आता टीम इंडिया रविवार पासून सुपर 8 फेरीतील सामने खेळणार आहे. या फेरीत टीम इंडियाचा पहिला सामना हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध असणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

या सामन्यात टॉस जिंकून टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने फलंदाजी निवडली आणि भारतीय फलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी करून 6 विकेट गमावून 193 धावा केल्या. यावेळी शिवम दुबेने सर्वाधिक 66, हार्दिक पंड्याने 30, सूर्यकुमार यादवने 34 तर तिलक वर्माने 31 धावा केल्या. टीम इंडियाने विजयासाठी नेदरलँडला 194 धावांचे आव्हान दिले. 

हेही वाचा : अभिषेक शर्माने मॅचमध्ये का घातली मोहम्मद सिराजची जर्सी? कारण ऐकून तुम्ही डोक्याला हात माराल

 

विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या नेदरलँडची सुरुवात चांगली झाली. यात जवळपास सर्व फलंदाजांनी दोन अंकी धावसंख्या केल्या, मात्र कोणीही मोठी कामगिरी करू शकलं नाही. नेदरलँडकडून सर्वाधिक धावा या बास डी लीडे 33, झॅक लायन-कॅशेने 26, नोहा क्रोएसने 25 धावा केल्या. नेदरलँडच्या संघाने विजयाचं आव्हान करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वेळोवेळी भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना रोखलं. यात भारतीय गोलंदाजांपैकी सर्वाधिक 3 विकेट वरुण चक्रवर्तीने घेतल्या, तर 2 विकेट शिवम दुबेने तर 1 विकेट हार्दिक पंड्याने घेतली. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026ind vs nedCricket Newsmarathi newsteam india

इतर बातम्या

पुरुषांच्या 'त्या' लाजीरवाण्या क्षणाला लैंगिक आरो...

हेल्थ