/BCCI ने केली नव्या टी20 मालिकेची घोषणा! वेळापत्रक जाहीर, वाचा कधी आणि कुठे होणार सामने?

India A vs Nepal : नुकत्याच झालेल्या 2026 च्या टी20 विश्वचषकामध्ये नेपाळच्या संघाने अनेक संघापेक्षा दमदार कामगिरी केली होती. लीग टप्प्यात इंग्लंडविरुद्ध सामना हा तर त्यांनी जवळजवळ जिंकला होता पण शेवटच्या ओव्हरमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. आता नेपाळ क्रिकेट बोर्डाने मोठी घोषणा केली आहे, नेपाळ विरुद्ध भारत अ यांच्यामध्ये मालिका खेळवली जाणार आहे. भारत 'अ' संघ या वर्षाच्या अखेरीस नेपाळचा दौरा करून तीन टी-20 सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. भारतीय संघाचा हा नेपाळमधील पहिलाच दौरा असणार आहे, नेपाळ क्रिकेटसाठी ही महत्वाची मालिका मानली जात आहे. नेपाळ क्रिकेटने या दौऱ्यासाठी तारखा देखील जाहीर केल्या आहेत.
नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनने त्याच्या सोशल मिडियावर नेपाळ विरुद्ध भारत अ संघाच्या तीन सामन्यांच्या टी20 मालिकेची घोषणा करण्यात आली आहे. या मालिकेतील पहिला सामना 9 डिसेंबर रोजी, दुसरा 11 डिसेंबर रोजी आणि तिसरा 13 डिसेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. हे तिन्ही सामने कीर्तिपूर येथील त्रिभुवन विद्यापीठातील टीयू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर खेळवले जाणार आहेत. या पोस्टमध्ये पुढे असे सांगितले आहे की नेपाळ क्रिकेट असोसिएशनचे (कॅन) अध्यक्ष चतुर बहादूर चंद, कॅनचे सचिव पारस खडका आणि बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर या द्विपक्षीय मालिकेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
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भारतामध्ये झालेल्या विश्वचषकामध्ये नेपाळ क्रिकेट चाहत्यांनी वानखेडे मैदानावर कहर केला होता. नेपाळच्या संघाने विश्वचषकातील एकही सामना जिंकला नाही पण त्यांनी त्याच्या खेळाडूंना पूर्णपणे सपोर्ट मिळाला होता. भारताप्रमाणेच नेपाळमध्येही क्रिकेट खूप लोकप्रिय आहे. पहिल्यांदाच नेपाळ दौऱ्यावर येणाऱ्या भारत 'अ' संघात अनेक आयपीएल स्टार्स आणि वरिष्ठ भारतीय खेळाडूंचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. नेपाळ क्रिकेट संघाने मागील काही वर्षांमध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे, दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना अपेक्षित असून, नेपाळी चाहते या टी20 मालिकेची आतुरतेने वाट पाहत असतील.
9 डिसेंबर – पहिला टी20 सामना
11 डिसेंबर – दुसरा टी20 सामना
13 डिसेंबर – तिसरा टी20 सामना
A blockbuster series awaits!— CAN (@CricketNep) July 10, 2026
Nepal will host India A in a three-match T20 Series at the TU International Cricket Ground, Kirtipur
The series was confirmed following a meeting held during the ICC Conference in Scotland between CAN President Chatur Bahadur Chand, CAN… pic.twitter.com/ykYFW986et