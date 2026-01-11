ईशान किशनला संधी नाही... BCCI ने 'या' विकेटकिपरची केली सरप्राईज एंट्री, ऋषभ पंतच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा

IND VS NZ 1st ODI : न्यूझीलंडचा संघ सध्या भारत दौऱ्यावर आला असून भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात तीन सामन्यांची सीरिज खेळवण्यात येत आहे. यातील पहिला सामना हा वडोदरा येथे रविवार 11 जानेवारी रोजी खेळवला जातोय. मात्र यापूर्वी टीम इंडियाला धक्का बसला. टीम इंडियाचा स्टार विकेटकिपर ऋषभ पंत याला शनिवारी सराव सत्रादरम्यान दुखापत झाली. नेटवर खूप वेळ प्रॅक्टिस करताना थ्रोडाऊन स्पेशालिस्टने टाकलेला बॉलमुळे ऋषभ पंतच्या (Rishabh Pant) बरगडीला दुखापत झाली. त्यामुळे तो वनडे सीरिजमधून बाहेर पडलाय. त्याच्या ऐवजी ईशान किशनला (Ishan Kisan) संधी मिळू शकते अशी शक्यता मात्र बीसीसीआयने (BCCI) एक वेगळ्याच विकेटकिपरची सरप्राईज एंट्री केली आहे.
थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट्सकडून तो बॅटिंग करत असताना फ्रंट फूटवर डिफेन्स करताना एक चेंडू थेट त्याच्या कंबरेच्या वरच्या भागावर आदळला. त्यानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि सपोर्ट स्टाफ मैदानात आले आणि पंतची विचारपूस केली. वैद्यकीय पथकाने प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पंत स्टेडियममधून निघून गेला. याचदरम्यान भारतीय वनडे आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल हा मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्याशी बराच वेळ चर्चा करताना दिसून आला.
ऋषभ पंत हा न्यूझीलंड सीरिजमधून बाहेर पडल्याने त्याच्या ऐवजी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये उत्तर प्रदेशकडून चांगल्या फॉर्मात असलेला ध्रुव जुरेल याला शनिवारी रात्री टीम इंडियात संधी देण्यात आली. ध्रुव जुरेल हा शनिवारी रात्री टीम इंडिया सोबत जोडला गेला. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार सेलेक्टर्सने हा निर्णय शनिवारी संध्याकाळी ऋषभ पंत वनडेतून बाहेर पडल्यावर केला.
ध्रुव जुरेल हा यंदाच्या विजय हजारे ट्रॉफीत या सीजनमध्ये उत्तर प्रदेशचा टॉप स्कोरर आहे. ध्रुव जुरेलने उत्तर प्रदेशसाठी 7 सामन्यांमध्ये 90 पेक्षा जास्त सरासरीने 558 धावा केल्या आहेत. 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्याने सात डावांमध्ये दोन शतके आणि चार अर्धशतकेही झळकावली. त्याने उत्तर प्रदेश संघाचे नेतृत्वही केले.
ध्रुव जुरेलला ऋषभ पंतची रिप्लेसमेंट म्हणून न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियात संधी मिळाली असली तरी त्याला पहिल्या सामन्यात प्लेईंग 11 मध्ये स्थान मिळालेलं नाही. विकेटकिपर म्हणून केएल राहुल याला संधी देण्यात आलीये.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा