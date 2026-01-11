टीम इंडियाचा दणदणीत विजय! पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंडला चारली पराभवाची धूळ

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
 वडोदरा स्टेडियमवर न्यूझीलंडने भारताला विजयासाठी 301 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान टीम इंडियाने 4 विकेट्स राखून पूर्ण केलं आणि सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Jan 11, 2026, 09:53 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ 1st ODI : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना रविवारी 11 जानेवारी रोजी वडोदरा स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात येऊन 8 विकेट्स गमावून 300 धावा केल्या, आणि भारताला विजयासाठी 301 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान टीम इंडियाने 4 विकेट्स राखून पूर्ण केलं आणि सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. 

वडोदराच्या कोटांबी स्टेडियममध्ये पुरुष क्रिकेट संघाचा हा पहिला वनडे सामना रविवारी खेळवण्यात आला.  दुपारी 1 वाजता भारत आणि न्यूझीलंड या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस झाला. यावेळी शुभमन गिलने प्रथम गोलंदाजी निवडली. न्यूझीलंडच्या सलामी फलंदाजांनी मैदानात टिकून राहत एकही विकेट न घालवता 21.4 ओव्हरपर्यंत 117 धावांची कामगिरी केली. यात देवोन कॉनवेने 56 धावा केल्या तर हेनरी निकोलसने 62 धावांची कामगिरी केली. या दोघांनंतर न्यूझीलंडकडून सर्वाधिक धावा या डॅरिल मिशेल (84) ने केल्या. इतर फलंदाजांनी सुद्धा चांगली कामगिरी करून 8 विकेट्स गमावून 300 धावांची कामगिरी केली. टीम इंडियाचा क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर कुलदीप यादवला 1 विकेट मिळाली. 

भारताकडून विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल सलामी फलंदाजीसाठी आले. यावेळी रोहित शर्माने 26, शुभमन गिलने 56, विराट कोहलीने 93, श्रेयस अय्यरने 49, केलं राहुलने 29 तर हर्षित राणाने 29 धाव केल्या. यावेळी विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड बनला. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 28000 धावा पूर्ण केल्या. विराटने सर्वात कमी इनिंग खेळत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ही कामगिरी केली. तर रोहित शर्माने या सामन्यात २ सिक्स ठोकून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 650 सिक्स पूर्ण केले. टीम इंडियाने विजयाचं आव्हान 4 विकेट्स राखून पूर्ण केलं. 

टीम इंडियाची प्लेईंग 11:

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :

डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झकरी फाॅल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, आदित्य अशोक

