टीम इंडियानं टॉस जिंकला! कॅप्टन शुभमनने प्लेईंग 11 मध्ये 6 गोलंदाजांना दिली संधी

IND VS NZ 1st ODI : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात तीन सामान्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात येणार असून यातील पहिला सामना हा 11 जानेवारी रोजी वडोदरा येथे खेळवला जातोय. या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) याने टॉस जिंकला असून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे न्यूझीलंड संघाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. टॉस जिंकून कर्णधार गिलने भारताची प्लेईंग 11 जाहीर केली, यावेळी संघातील एकूण 6 गोलंदाजांना मैदानात उतरवत असल्याचे सांगितले.
शुभमन गिलने टॉस जिंकल्यावर गोलंदाजी निवडली आणि तो पुढे म्हणाला की, 'आम्ही सहा गोलंदाजांना घेऊन उतरत आहोत. ज्यामध्ये वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा आणि कुलदीप यादव फिरकी गोलंदाज म्हणून आणि प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज आणि हर्षित राणा हे तीन वेगवान गोलंदाज आहेत.
आतापर्यंत भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात वनडे एकूण 120 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी 62 सामने हे भारताने तर 50 सामने हे न्यूझीलंडने जिंकले. तर 7 सामने हे अनिर्णित राहिले. तर एक सामना हा टाय झाला.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजचा पहिला सामना हा टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या स्टार स्पोर्टस 1 या चॅनलवर पाहता येईल. तर मोबाईल वापर करते हा सामना जियो हॉटस्टारवर लाईव्ह पाहू शकतात.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा
डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झकरी फाॅल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, आदित्य अशोक