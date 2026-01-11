कोण आहे आदित्य अशोक? न्यूझीलंडकडून खेळणारा भारतीय वंशाचा खेळाडू, अभिनेते रजनीकांतसोबत खास कनेक्शन

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Who Is Aditya Ashok : वडोदरा येथे भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पहिला वनडे सामना खेळवला जातोय. यात भारतीय वंशाचा न्यूझीलंडचा गोलंदाज आदित्य अशोक हा भारताविरुद्ध त्याचा पहिला सामना खेळतोय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 11, 2026, 05:30 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात आहे. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर रविवार 11 जानेवारी रोजी पहिला वनडे सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये एकूण सहा गोलंदाजांना संधी देण्यात आल्याचे गिलने सांगितले. तर न्यूझीलंडच्या प्लेईंग 11 मध्ये अशा अनेक खेळाडूंना संधी देण्यात आली ज्यांची नावं अधिकतर चाहत्यांना माहित नाहीत. यापैकीच एक नाव म्हणजे आदित्य अशोक (Aditya Ashok). 

कोण आहे आदित्य अशोक? 

न्यूझीलंडचा 23 वर्षीय स्पिनर गोलंदाज आदित्य अशोक हा भारताविरुद्ध त्याचा पहिला सामना खेळतोय. 23 वर्षांच्या या खेळाडूची तुलना ही न्यूझीलंडसाठी खेळलेल्या ईश सोढी सोबत केली जाते. ईश सोढी प्रमाणेच आदित्य अशोकचं सुद्धा भारताशी एक स्पेशल कनेक्शन आहे. न्यूझीलंडसाठी खेळणारा आदित्य अशोकचा जन्म हा तामिळनाडूच्या वेल्लोरमध्ये झालाय. जेव्हा तो केवळ 4 वर्षांचा होता तेव्हा त्याचं कुटुंब हे न्यूझीलंडला स्थायिक झालं. 2023 मध्ये आदित्य अशोकने न्यूझीलंडसाठी त्याचा पहिला सामना खेळला. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये झालेल्या अंडर १९ वर्ल्ड कप 2020 मध्ये त्याने न्यूझीलंडचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. 

रजनीकांतशी खास कनेक्शन : 

न्यूझीलंडकडून खेळत असला तरी आदित्य अशोकचं हृदय हे अजूनही भारताशी जोडलेलं आहे. तो अजूनही आपली संस्कृती विसरलेला नाही, त्याचं कुटुंब हे अनेकदा वेळ काढून भारत दौऱ्यावर येतं. तामिळनाडूच्या वेल्लोरमध्ये जन्मलेल्या आदित्य अशोक हा सुपरस्टार रजनीकांत यांचा मोठा चाहता आहे. त्याने आपल्या हातावर रजनीकांत यांचा टॅटू सुद्धा काढलाय. एका मुलाखतीत आदित्य अशोकने सांगितलं की तो रजनीकांत यांचे चित्रपट पाहून लहानाचा मोठा झालाय. 

हेही वाचा : ईशान किशनला संधी नाही... BCCI ने 'या' विकेटकिपरची केली सरप्राईज एंट्री, ऋषभ पंतच्या रिप्लेसमेंटची घोषणा

 

आदित्य अशोकचं करिअर : 

आदित्य अशोक हा भारतात त्याचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळत असला तरी हा त्याचा वनडे डेब्यू नाही. 23 वर्षांच्या स्पिनर गोलंदाजाने न्यूझीलंडसाठी आतापर्यंत दोन वनडे सामने खेळले असून 1 T20 सामना खेळला आहे. त्याने प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या आहेत.

टीम इंडियाची प्लेईंग 11:

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा.

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :

डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झकरी फाॅल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, आदित्य अशोक.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

