डॅरिल मिशेलची खतरनाक फटकेबाजी, दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडचा भारतावर रेकॉर्ड ब्रेक विजय

IND VS NZ 2nd ODI : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा 14 जानेवारी रोजी राजकोटमध्ये खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 284 धावा केल्या. तसेच न्यूझीलंडला विजयासाठी 285 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. हे टार्गेट न्यूझीलंडने 7 विकेट राखून पूर्ण केलं. यात न्यूझीलंडचा स्फोटक फलंदाज डॅरिल मिशेलने नाबाद 131 धावांची खेळी केली. त्यामुळे सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्यात भारताचा पराभव झाला असून आता सीरिजमध्ये त्यांनी भारताशी बरोबरी साधली आहे. त्यामुळे आता 18 जानेवारी रोजी इंदोर येथे होणार सामना सीरिज विजयासाठी अत्यंत महत्वाचा असणार आहे.
राजकोटच्या स्टेडियमवर बुधवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सिरीजमधील दुसऱ्या सामन्याचा टॉस हा न्यूझीलंडने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना केएल राहुलने शतक ठोकलं. त्याने 92 बॉलमध्ये नाबाद 112 धावा केल्या आणि आंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेटमधील आठवं शतक ठोकलं. तर शुभमन गिलने 56, रोहित शर्माने 24, विराट कोहलीने 23, रवींद्र जडेजाने 27, नितीश कुमार रेड्डीने 20 धावा केल्या. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 284 धावा केल्या. तसेच न्यूझीलंडला विजयासाठी 285 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. न्यूझीलंडचा गोलंदाज क्रिस्टियन क्लार्कने प्रत्येकी 3 विकेट घेतल्या, तर उर्वरित गोलंदाजांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतल्या.
न्यूझीलंडला विजयासाठी 285 धावांचं टार्गेट मिळाल्यावर त्यांच्या फलंदाजांनी मैदानात दमदार कामगिरी केली. न्यूझीलंडची सुरुवात काहीशी खराब झाली कारण त्यांचे सलामीवीर फलंदाज देवोन कॉनवेने 16, हेनरी निकोलसने 10 धावा केल्या. मात्र त्यानंतर विल यंगने 87 धावांची खेळी केली. त्यानंतर डॅरिल मिशेलने मैदानात वादळ आणलं. त्याने 117 बॉलमध्ये 11 चौकार आणि 2 षटकार ठोकून 131 धावांची खेळी केली. ग्लेन फिलिप्सने 32 धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडने 47.3 ओव्हरमध्येच विजयाचं आव्हान पूर्ण केलं. त्यामुळे न्यूझीलंडने सीरिजमध्ये भारताशी 1-1अशी बरोबरी साधली आहे.
2023 च्या पहिल्या सामन्यात अहमदाबादमध्ये इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या न्यूझीलंडने 283 धावांचा पाठलागात करत सामना जिंकला होता. मात्र राजकोट येथे झालेल्या वनडे सामन्यात न्यूझीलंडने भारताने दिलेलं 285 धावांचं टार्गेट पूर्ण केलं. त्यांनी वनडे आंतरराष्ट्रीयमध्ये चेज केलेलं हे सर्वात मोठं आव्हान होतं/
भारताची प्लेइंग 11 : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार ), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण
न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 : डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झाकरी फाॅल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स