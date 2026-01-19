भारताला या 5 कारणांमुळे तिसऱ्या ODI मध्ये मिळाला पराभव, न्यूझीलंडने बदलला 37 वर्षांचा इतिहास

IND VS NZ 3rd ODI : न्यूझीलंड विरुद्ध भारतात तीन सामान्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात आली. रविवारी 18 जानेवारी रोजी इंदोर येथे सीरिजमधील शेवटचा सामना खेळवला गेला. मात्र तिसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा तब्बल 40 धावांनी पराभव झाला असून यासोबतच भारताने न्यूझीलंड सीरिज गमावली आहे. टेस्ट क्रिकेटमधील जबरदस्त कामगिरीनंतर न्यूझीलंडने आता 37 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच भारतीय भूमीवर वनडे सीरिज जिंकली आहे.
इंदोर स्टेडियमवर तिसरा वनडे सामना खेळवला जाणार असून सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने जिंकला. त्याने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. त्यामुळे न्यूझीलंडला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. न्यूझीलंडच्या ८ विकेट घेऊन भारताने त्यांना 337 धावांवर रोखले. न्यूझीलंडने भारताला विजयासाठी 338 धावांचे आव्हान दिले होते. विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना विराट कोहलीने शेवटपर्यंत भारतासाठी झुंजार खेळी केली. त्याने 124 धावांची मोठी कामगिरी केली. नितीश कुमार रेड्डीने 53, हर्षित राणाने 52, तर शुभमन गिलने 23 धावांची कामगिरी केली. विराट कोहली आणि हर्षित राणाने जवळपास 100 धावांची पार्टनरशिप केली, मात्र न्यूझीलंडला टीम इंडियाला ऑल आउट करण्यात यश आले. त्यामुळे भारताचा 40 धावांनी पराभव झाला. यापूर्वी भारताने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला होता तर उर्वरित दोन सामन्यात न्यूझीलंडने विजय मिळवल्याने न्यूझीलंडने 2-1 ने सीरिज जिंकलीये.
टीम इंडिया हार्दिक पंड्याच्या रिप्लेसमेंटच्या शोधात आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत नितीश कुमार रेड्डी यांना वनडे मालिकेत संधी देण्यात आली होती. इंदोर वनडे सामन्यात त्याने 8 ओव्हर गोलंदाजी केली यात त्याने 53 धावा दिल्या आणि त्याला एकही विकेट मिळाली नाही. तो बहुतेक मधल्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करायचा, जिथे डॅरिल मिशेल आणि ग्लेन फिलिप्स त्याच्या बॉलवर सहज शॉट्स मारताना दिसले.
राजकोट आणि इंदोर येथील दोन्ही वनडे सामन्यात ख्रिस्टिन क्लार्कच्या गोलंदाजीने भारतीय फलंदाजांवर वर्चस्व गाजवले. राजकोटमध्ये त्याने घेतलेले तीन विकेट हे टीम इंडियाच्या पराभवाचे प्रमुख कारण होते. आता तिसऱ्या वनडे सामन्यात त्याने विराट कोहली, श्रेयस अय्यर आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्याही विकेट घेतल्या.
हेही वाचा : न्यूझीलंड सीरिज संपल्यावर आता विराट आणि रोहित पुन्हा कधी मैदानात दिसणार? पाहा शेड्युल
ग्लेन फिलिप्स आणि डॅरिल मिशेल यांनी न्यूझीलंडला खराब सुरुवातीपासून वाचवले. भारतीय गोलंदाजांनी शेवटच्या 10 ओव्हरमध्ये 99 धावा दिल्या. हर्षित राणालाही डेथ ओव्हर्समध्ये खूप त्रास सहन करावा लागला, त्याने 3 विकेट्स घेतल्या पण 10 ओव्हरमध्ये 84 धावा दिल्या.
भारतीय संघासमोर विजयासाठी 338 धावांचं आव्हान असताना रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर हे प्रमुख फलंदाज फ्लॉप ठरले. फॉर्ममध्ये असलेल्या केएल राहुललाही फक्त एक धाव करता आली. न्यूझीलंडच्या गोलंदाजी समोर भारताचा स्कोअर हा 4 बाद 71 धावा होता. शेवटी विराटने एकट्याने अखेरपर्यंत झुंजार खेळी केली.
वेगवान गोलंदाजांनी वनडे सीरिज मध्ये वर्चस्व गाजवले. कुलदीप यादव आणि रवींद्र जडेजा हे स्पिनर्स तिन्ही सामन्यांमध्ये महागडे ठरले. गेल्या दोन सामन्यांमध्ये भारतीय फिरकी गोलंदाज महागडी ठरली होती अशावेळी टीम इंडियाकडून तिसऱ्या सामन्यात अतिरिक्त वेगवान गोलंदाजा खेळवू शकले असते का? असा प्रश्न आहे. इंदोरच्या वनडे सामन्यात जडेजा आणि कुलदीप यांनी एकूण 12 ओव्हर टाकले ज्यामध्ये त्यांनी 89 धावा दिल्या.