Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • कोहली आणि राणा मैदानात करत होते फटकेबाजी, तेवढ्यात कोच गंभीरने पाठवला संदेश आणि गेली हर्षितची विकेट, नेमकं काय घडलं?

IND VS NZ 3rd ODI : विराट आणि हर्षित हे दोघे मैदानात फटकेबाजी करत होते तेव्हा भारतीय फॅन्सना विजयाची अपेक्षा होती. मात्र दरम्यान हेड कोच गौतम गंभीरने मैदानात एक संदेश पाठवला आणि पुढच्याच बॉलवर हर्षितची विकेट पडली.   

पूजा पवार | Updated: Jan 19, 2026, 02:56 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ 3rd ODI : भारत आणि न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात तीन सामान्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील तिसरा सामना हा रविवार 18 जानेवारी रोजी इंदोर येथे खेळवला गेला. होळकर स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडने 41 धावांनी भारतावर विजय मिळवला आणि तब्बल 37 वर्षांनी भारताविरुद्ध वनडे सीरिज जिंकली. न्यूझीलंडने भारताविरुद्ध 2-1 ने आघाडी घेऊन सीरिज जिंकली. मात्र भारताला विजय मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात विराट कोहली (Virat Kohli) आणि हर्षित राणाने (Harshit Rana) केलेली झुंजार खेळी भारतीय फॅन्स विसरू शकत नाहीत. दोघे मैदानात फटकेबाजी करत होते तेव्हा भारतीय फॅन्सना विजयाची अपेक्षा होती. मात्र दरम्यान हेड कोच गौतम गंभीरने (Gautam Gambhir) मैदानात एक संदेश पाठवला आणि पुढच्याच बॉलवर हर्षितची विकेट पडली. त्यावरून सध्या सोशल मीडियावर यासंदर्भात जोरदार चर्चा सुरु आहे. 

कोहली आणि राणाची 99 धावांची पार्टनरशिप : 

इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर स्टार फलंदाज विराट कोहली आणि हर्षित राणा यांच्यात 99 धावांची पार्टनरशिप झाली. जो पर्यंत हे दोघे खेळत होते तेव्हा भारताला विजयासाठी कितीही मोठं टार्गेट असलं तरी हे दोघे पूर्ण करतील असा विश्वास अनेक भारतीय फॅन्सना वाटत होता. सगळं काही ठीक सुरु होतं मात्र अचानकपणे 42 वी ओव्हर संपल्यावर हेड कोच गौतम गंभीरने ड्रेसिंग रूममध्ये काही संदेश पाठवला आणि त्यानंतर सामन्याचं समीकरण बदललं. 

गंभीरच्या संदेशानंतर पडले विकेट्स : 

भारताला विजयासाठी 7 ओव्हरमध्ये 68 धावांची गरज होती. विराट कोहली चांगल्या लयीत दिसत होता आणि दुसरीकडे हर्षित राणा सुद्धा चौकार आणि षटकार मारत होता. त्यावेळी असं वाटलं की अजूनही सामना हा भारताच्या कंट्रोलमध्ये आहे. मात्र  41 बॉलवर अर्धशतक ठोकल्यावर हर्षित राणा कॅच आउट झाला. षटकार ठोकून हर्षितने त्याच्या वनडे करिअरमधील पहिलं अर्धशतक ठोकलं. मात्र यापूर्वी हेड कोच गौतम गंभीरने  ध्रुव जुरेलला मैदानात पाठवून दोन्ही फलंदाजांपर्यंत एक संदेश पाठवला. हा संदेश नेमका काय होता ठाऊक नाही पण यामुळे टीम इंडियाचा मोमेंटम ब्रेक झाला. आधी अतिशय खुलेपणाने खेळणारा हर्षित राणा बाद झाला आणि टाईनंतर पुढच्या बॉलवर मोहम्मद सिराज सुद्धा पॅव्हेलियनमध्ये परतला. 

124 धावा करून बाद झाला विराट कोहली : 

हर्षित राणा बाद झाल्यावर सगळं दबाव हा विराट कोहलीवर आला. कारण दुसरीकडे त्याला सपोर्ट करण्यासाठी कोणी नव्हतं. पण स्टार फलंदाजाने हार मानली नाही आणि एकटाच न्यूझीलंड विरुद्ध झुंज देत होता. पण 108 बॉलमध्ये 124 धावांची खेळी करून तो बाद झाला. त्यानंतर न्यूझीलंडने 41 धावांनी विजय मिळवला. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

