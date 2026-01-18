English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  स्पोर्ट्स
  विराट कोहलीची झुंजार खेळी व्यर्थ, न्यूझीलंडकडून पराभव, टीम इंडियाने गमावली सीरिज

IND VS NZ : विराट कोहलीने इंदोर येथील सामन्यात भारतासाठी शेवटपर्यंत झुंजार खेळी केली. मात्र 46 व्या ओव्हरपर्यंत न्यूझीलंडने टीम इंडियाला ऑल आउट केले, त्यामुळे टीम इंडियाचा पराभव झाला.  

पूजा पवार | Updated: Jan 18, 2026, 10:08 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) तीन सामान्यांची वनडे सीरिज खेळवली गेली असून यातील तिसरा सामना रविवार 18 जानेवारी रोजी इंदोर येथे खेळवला गेला. मात्र तिसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा तब्बल 40 धावांनी पराभव झाला असून यासोबतच भारताने न्यूझीलंड सीरिज गमावली आहे. यापूर्वी भारताने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवला होता तर उर्वरित दोन सामन्यात न्यूझीलंडने विजय मिळवल्याने न्यूझीलंडने 2-1 ने सीरिज जिंकलीये. विराट कोहलीने इंदोर येथील सामन्यात भारतासाठी शेवटपर्यंत झुंजार खेळी केली. मात्र 46 व्या ओव्हरपर्यंत न्यूझीलंडने टीम इंडियाला ऑल आउट केले, त्यामुळे टीम इंडियाचा पराभव झाला.  

इंदोर स्टेडियमवर तिसरा वनडे सामना खेळवला जाणार असून सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने जिंकला. त्याने टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. त्यामुळे न्यूझीलंडला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. दुसऱ्या सामन्याच्या प्लेईंग 11 च्या तुलनेत टी इंडियात एक बदल करण्यात आला. त्यानुसार प्रसिद्ध कृष्णा ऐवजी अर्शदीप सिंह हा प्लेईंग 11 चा भाग करण्यात आले. तर न्यूझीलंडने त्यांच्या प्लेईंग 11 मध्ये कोणताही बदल केलेला नव्हता. न्यूझीलंडकडून प्रथम फलंदाजी करताना डॅरिल मिशेल (137) आणि ग्लेन फिलिप्स (106) ने जबरदस्त कामगिरी केली. दोघांनी जवळपास २०० हून अधिक धावांची पार्टनरशिप केली. तर विल याँगने 30 धावा केल्या, डॅरिल मिशेल आणि ग्लेन फिलिप्सच्या जोडीने भारतीय गोलंदाजांना घाम फोडला. तर अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणाने प्रत्येकी 3 विकेट घेतल्या. तर मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादवने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. न्यूझीलंडच्या ८ विकेट घेऊन भारताला त्यांना 337 धावांवर रोखले. न्यूझीलंडने भारताला  विजयासाठी ३३८ धावांचे आव्हान दिले. 

विजयाचं आव्हान पूर्ण करताना विराट कोहलीने शेवटपर्यंत भारतासाठी झुंजार खेळी केली. त्याने 124 धावांची मोठी कामगिरी केली. नितीश कुमार रेड्डीने 53, हर्षित राणाने 52, तर शुभमन गिलने 23 धावांची कामगिरी केली. विराट कोहली आणि हर्षित राणाने जवळपास 100 धावांची पार्टनरशिप केली, मात्र न्यूझीलंडला टीम इंडियाला ऑल आउट करण्यात यश आले. त्यामुळे भारताचा 40 धावांनी पराभव झाला. 

भारताची प्लेईंग 11 : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 : डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झकरी फौल्क्स, काइल जेमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडेन लेनोक्स

