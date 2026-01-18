English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
इंदोरमध्ये दूषित पाण्याने 24 जणांचा मृत्यू, टीम इंडियासाठी आणण्यात आला 3 लाख रुपयांचा वॉटर प्यूरीफायर

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर वनडे सीरिजचा तिसरा सामान खेळवण्यात येत आहे. मात्र त्यापूर्वी टीम इंडियाच्या गोटातून एक महत्वाची माहिती समोर येतेय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 18, 2026, 06:19 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना हा रविवार 18 जानेवारी रोजी इंदोरमध्ये (Indor) खेळवला जात आहे. यासाठी टीम इंडिया (Team India) मागील दोन दिवसांपूर्वीच इंदोरमध्ये पोहोचली आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी कर्णधार शुभमन गिलने जवळपास ३ लाख  रुपयांचं वॉटर प्यूरीफिकेशन मशीन घेऊन इंदोरला पोहोचला. हे मशीन गिलने हॉटेल रूममध्ये ठेवलं आहे. इंदोरमध्ये काही दिवसांपूर्वीच दूषित पाणी प्यायल्याने 24 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यातील तिसरा सामना इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळवण्यात येत आहे. पूर्वी टीम इंडियाने सीरिजमधील पहिला सामना तर न्यूझीलंडने दुसरा सामना जिंकल्याने ही सीरिज  सध्या 1-1 अशा बरोबरीत आहे. तेव्हा दोन्ही संघांना ही सीरिज जिंकायची असेल तर त्यांना आजचा शेवटचा सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. 

दूषित पाण्याने 24 जणांचा झाला मृत्यू : 

इंदोरच्या भागीरथपुरा येथे दूषित पाणी पिण्याच्या घटनेत आतापर्यंत 24 जणांचा मृत्यू झालाय, तर 16 जण गंभीर असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. आयसीयूमध्ये दाखल असलेल्या सहा रुग्णांपैकी एकाला वॉर्डमध्ये रेफर करण्यात आले आहे, तर तीन रुग्ण बऱ्याच काळापासून व्हेंटिलेटरवर आहेत.
या वॉर्डमध्ये 11 रुग्ण दाखल आहेत. यासह 16 रुग्णांवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शुक्रवारी डायरियाचे तीन रुग्ण आले, परंतु त्यांना रुग्णालयात भरती करण्याची आवश्यकता नव्हती. डिसेंबर 2025 च्या अखेरी आणि जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीच्या काळात भागीरथपुरा भागात दूषित सांडपाणी शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यात मिसळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोगराईचा प्रादुर्भाव वाढला. यामुळे जवळपास 1400 हुन अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. नर्मदा पाणीपुरवठा पाईपलाईनमधील गळतीमुळे हा प्रकार घडला होता. तपासात असे दिसून आलं पाणीपुरवठा पाईपलाईनमधील तुटलेला भाग सांडपाण्याच्या पाईपलाईन किंवा सार्वजनिक शौचालयाच्या खाली किंवा त्याच्या अगदी जवळ गेला होता. ज्यामुळे पाण्यात दूषित सांडपाणी मिक्स झाले आणि त्यामुळे हजारो लोकांना याच दूषित पाण्याचा पुरवठा झाला. 

3 लाखांच्या वॉटर प्यूरीफिकेशन मशीनची खासियत काय? 

टीम इंडिया इंदोरमध्ये ज्या हॉटेलमध्ये थांबली आहे त्या हॉटेलमधील सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार सामन्यापूर्वी कर्णधार शुभमन गिलने जवळपास 3 लाख  रुपयांचं वॉटर प्यूरीफिकेशन मशीन घेऊन इंदोरला पोहोचला. ही मशीन त्याच्या रूममध्येच ठेवली आहे. ही वॉटर प्यूरीफिकेशन मशीन आरओ आणि पॅक्ड बॉटल बंद पाण्याला पुन्हा शुद्ध करण्यात सक्षम आहे. तथापि, हॉटेल कर्मचाऱ्यांना या मशीनच्या वापराबद्दल आणि त्याच्या तंत्रज्ञानाबद्दल जास्त माहिती देण्यात आलेली नाही.

