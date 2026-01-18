English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
आधी टाळ्या वाजवल्या आणि मग धक्का देऊन बाहेर केलं, विराट कोहलीने न्यूझीलंडच्या खेळाडू सोबत का केलं असं?

IND VS NZ 3rd ODI : भारताचा दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहलीने डेरिल मिचेलचं टाळ्या वाजवून अभिनंदन केलं पण नंतर विराटने त्याला धक्का मारून ग्राउंडमधून बाहेर पाठवलं. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 18, 2026, 08:35 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ 3rd ODI : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात वनडे सीरिजचा शेवटचा सामना हा इंदोर येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. न्यूझीलंडच्या संघाने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट गमावून 337 धावा केल्या. यावेळी डॅरिल मिशेलने 137 धावा करून लागोपाठ दुसऱ्या सामन्यात शतक ठोकलं. यावेळी भारताचा दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहलीने (Virat Kohli) डेरिल मिचेलचं टाळ्या वाजवून अभिनंदन केलं पण नंतर विराटने त्याला धक्का मारून ग्राउंडमधून बाहेर पाठवलं. सध्या त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

न्यूझीलंडचा फलंदाज डेरिल मिचेलने भारताविरुद्ध या वनडे सीरिजमध्ये जवळपास 300 हुन अधिक धावा केल्या आहेत. डाव्या हाताच्या या फलंदाजाने इंदोरमध्ये 131 बॉलमध्ये 137 धावा केल्या. यात 15 चौकार आणि तीन षटकार सुद्धा सामील आहे. डेरिल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्सच्या शतकीय खेळीमुळे न्यूझीलंडला 300 हून अधिक धावांची टोटल पार करण्यात यश आलं. डेरिल मिचेलला 45 व्या ओव्हरला बाद करण्यात मोहम्मद सिराजला यश आलं. जेव्हा डेरिल मिचेल हा बाद झाल्यावर ड्रेसिंग रूमकडे जात होता, तेव्हा विराट बाउंड्रीजवळ त्याला त्याच्या शतकीय खेळीसाठी अभिनंदन देण्याकरता टाळ्या वाजवत होत्या. त्याने विराटने मिचेल सोबत थोडी बातचीत केली आणि त्याला मैदानाच्या बाहेर धक्का दिला. यामुळे फॅन्स आणि फलंदाज दोघे हसू लागले. 

फिलिप्सने मिचेल सोबत केली 219 धावांची पार्टनरशिप : 

हर्षित राणाने 13 व्या षटकात विल यंग (30 धावा) ला बाद केले. त्यानंतर मिशेल आणि फिलिप्स यांनी शानदार शतके झळकावली आणि चौथ्या विकेटसाठी 188 बॉल 219 धावांची भागीदारी केली. भारताकडून अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी तीन तर मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली.

हेही वाचा :  इंदोरमध्ये दूषित पाण्याने 24 जणांचा मृत्यू, टीम इंडियासाठी आणण्यात आला 3 लाख रुपयांचा वॉटर प्यूरीफायर

भारताची प्लेईंग 11 :

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :

डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झकरी फौल्क्स, काइल जेमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडेन लेनोक्स

