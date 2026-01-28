IND VS NZ : टीम इंडियाचा चौथ्या सामन्यात पराभव, न्यूझीलंडने 50 धावांनी मिळवला विजय

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी 20 सीरिज खेळवली जात असून यातील चौथा सामना हा बुधवारी पार पडला. विशाखापट्टणमच्या स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करून टीम इंडियाला 2016 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात टीम इंडिया अपयशी ठरली आणि 18.4 ओव्हरमध्ये भारतीय संघाला ऑल आउट करण्यात न्यूझीलंडला यश आले. न्यूझीलंडने 50 धावांनी सामना जिंकला आणि यासह सीरिजमध्ये 3-1 ने आघडी मिळवली. यापूर्वी टीम इंडियाने सीरिजमधील सुरुवातीचे तिन्ही सामने जिंकले आहेत.
विशाखापट्टणमच्या स्टेडियमवर भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात झालेल्या चौथ्या टी 20 सामन्याचा टॉस सूर्यकुमार यादवने जिंकला. त्याने टीम इंडियासाठी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेऊन न्यूझीलंडला फलंदाजीसाठी आव्हान दिलं. यावेळी न्यूझीलंडने 7 विकेट गमावून 215 धावा केल्या. डॅरिल मिशेलने 39, ग्लेन फिलिप्सने 24, टिम सेफर्टने 62, डेव्हॉन कॉन्वेने 44 धावांची खेळी केली. टीम इंडियाकडून अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव यांनी 2 विकेट्स घेतल्या. तर रवी बिष्णोई आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. न्यूझीलंडने 215 धावा केल्या आणि भारताला विजयासाठी 216 धावांचं आव्हान दिलं.
भारताला विजयासाठी मोठं आव्हान मिळाल्यावर टीम इंडियाकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांची जोडी मैदानात आली. मात्र अभिषेक शर्मा हा शुन्यावर बाद झाला. तर संजूने 24 धावांची कामगिरी केली. रिंकू सिंहने 39, शिवम दुबेने 65, रवी बिष्णोईने 10 धावा केल्या. तर फलंदाज मात्र अपेक्षित कामगिरी करू शकले नाही. न्यूझीलंडने 18.4 ओव्हरमध्ये भारतीय संघाला ऑल आउट केलं. टीम इंडिया फक्त 165 धावाच करू शकली. त्यामुळे न्यूझीलंडने 50 धावांनी सामना जिंकला.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवी बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह
टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), डेव्हॉन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन,डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), झाकरी फौल्क्स, मॅट हेन्री, ईश सोधी, जेकब डफी