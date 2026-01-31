सिनीअर असावा तर असा! ईशान किशनने शतक ठोकताच हार्दिक पंड्याने आनंदाच्या भरात काय केलं पाहा... Video

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली गेली. यातील शेवटचा सामना हा तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियानं न्यूझीलंडला विजयासाठी 272 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात न्यूझीलंडचा संघ अपयशी ठरला. 225 धावांवर न्यूझीलंडला ऑल आउट करण्यात टीम इंडियाला यश आले. सामन्यात टीम इंडियाचा युवा फलंदाज ईशान किशनने टी 20 आंतरराष्ट्रीयमधील त्याचं पहिलं शतक ठोकलं. हे शतक पूर्ण करताच ईशानने उत्साहात सेलिब्रेशन केलं, मात्र त्यापेक्षा सुद्धा हार्दिक पंड्याचा आनंद हा पाहण्यासारखा होता. त्याने उडी मारत थेट ईशानला मिठी मारली. सध्या याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर पाचव्या सामन्याचा टॉस हा भारताने जिंकून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे न्यूझीलंडला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना सर्वाधिक धावा या ईशान किशनने (103) ठोकल्या. तर सूर्यकुमार यादव (63), हार्दिक पंड्या (42), अभिषेक शर्मा (30) यांनी सुद्धा विस्फोटक खेळी केली. 20 ओव्हरमध्ये टीम इंडियाने 5 विकेट गमावून 271 धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडचा गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसनने 2 विकेट्स तर काइल जेमिसन, जेकब डफी आणि मिचेल सँटनरने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
स्टार फलंदाज ईशान किशनने न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधील पाचव्या सामन्यात पहिलं टी 20 आंतरराष्ट्रीय शतक ठोकलं. ईशानने 42 बॉलमध्ये शतक ठोकलं. त्याने 10 षटकार आणि 6 चौकार ठोकले. ईशानने एका ओव्हरमध्ये 29 धावा केल्या. न्यूझीलंडचा गोलंदाज ईश सोढीच्या गोलंदाजीवर एका ओव्हरमध्ये सर्व सहा बॉलवर ईशानने बाउंड्री टाकली. 28 बॉलमध्ये ईशानने अर्धशतक पूर्ण केलं. तर 42 बॉलमध्ये शतक पूर्ण केलं. ईशान किशनला बऱ्याच कालावधीनंतर टीम इंडिया स्थान मिळालं. न्यूझीलंड विरुद्ध टी २० सीरिजमध्ये त्याने मागच्या काही सामन्यात जबरदस्त कामगिरी केली. तर शनिवारी झालेल्या शेवटच्या सामन्यात ईशानने थेट शतक ठोकून टी २० वर्ल्ड कपपूर्वी मोठी कामगिरी केली. ईशानच्या या शतकानंतर नॉन स्ट्राईक एंडवर असणाऱ्या हार्दिक पंड्याचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. त्याने थेट ईशानला घट्ट मिठी मारली. साधा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. टीम इंडियाने वर्ल्ड कप पूर्वी न्यूझीलंड विरुद्ध टी 20 सीरिज 4-1 ने आघाडी घेऊन जिंकली. त्यामुळे टीम इंडियाचा आत्मविश्वास आणखीन वाढणार आहे.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, बेव्हॉन जेकब्स, मिशेल सँटनर (कर्णधार), काइल जेमिसन, इश सोधी, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी