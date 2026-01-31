वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाने जिंकली टी20 सीरिज, शेवटच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव

IND VS NZ 5th T20 Match : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली गेली. यातील शेवटचा सामना हा तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियानं न्यूझीलंडला विजयासाठी 272 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात न्यूझीलंडचा संघ अपयशी ठरला. 225 धावांवर न्यूझीलंडला ऑल आउट करण्यात टीम इंडियाला यश आले. यासह टीम इंडियाने वर्ल्ड कप पूर्वी न्यूझीलंड विरुद्ध टी 20 सीरिज 4-1 ने आघाडी घेऊन जिंकली. त्यामुळे टीम इंडियाचा आत्मविश्वास आणखीन वाढणार आहे.
तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर पाचव्या सामन्याचा टॉस हा भारताने जिंकून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे न्यूझीलंडला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना सर्वाधिक धावा या ईशान किशनने (103) ठोकल्या. तर सूर्यकुमार यादव (63), हार्दिक पंड्या (42), अभिषेक शर्मा (30) यांनी सुद्धा विस्फोटक खेळी केली. 20 ओव्हरमध्ये टीम इंडियाने 5 विकेट गमावून 271 धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडचा गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसनने 2 विकेट्स तर काइल जेमिसन, जेकब डफी आणि मिचेल सँटनरने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
भारताने विजयासाठी दिलेलं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात फिन ऍलनने 80, रचिन रवींद्रने 30, डॅरिल मिशेलने 26, ईश सोधीने 33 धावांची खेळी केली. मात्र इतर फलंदाजांना दोन अंकी धावसंख्या करणं सुद्धा शक्य झालं नाही. तर टीम इंडियाकडून गोलंदाज अर्शदीप सिंहने 5, अक्षर पटेलने 3 आणि रिंकू सिंह तसेच वरुण चक्रवर्तीने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. न्यूझीलंडला 225 धावांवर ऑल आउट करण्यात टीम इंडियाला यश आले. त्यामुळे टीम इंडियाने न्यूझीलंडवर 46 धावांनी विजय मिळवला.
अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, बेव्हॉन जेकब्स, मिशेल सँटनर (कर्णधार), काइल जेमिसन, इश सोधी, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी