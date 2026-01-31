English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाने जिंकली टी20 सीरिज, शेवटच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव

वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाने जिंकली टी20 सीरिज, शेवटच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव

IND VS NZ 5th T20 Match : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात खेळवण्यात आलेली टी20 सीरिज टीम इंडियाने ४-१ ने आघाडी घेऊन जिंकली आहे. शेवटच्या सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये 225 धावांवर न्यूझीलंडला ऑल आउट करण्यात टीम इंडियाला यश आले.   

पूजा पवार | Updated: Jan 31, 2026, 10:47 PM IST
वर्ल्ड कपपूर्वी टीम इंडियाने जिंकली टी20 सीरिज, शेवटच्या सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ 5th T20 Match : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली गेली. यातील शेवटचा सामना हा तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियानं न्यूझीलंडला विजयासाठी 272 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात न्यूझीलंडचा संघ अपयशी ठरला. 225 धावांवर न्यूझीलंडला ऑल आउट करण्यात टीम इंडियाला यश आले. यासह टीम इंडियाने वर्ल्ड कप पूर्वी न्यूझीलंड विरुद्ध टी 20 सीरिज 4-1 ने आघाडी घेऊन जिंकली. त्यामुळे टीम इंडियाचा आत्मविश्वास आणखीन वाढणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

तिरुअनंतपूरच्या स्टेडियमवर पाचव्या सामन्याचा टॉस हा भारताने जिंकून त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे न्यूझीलंडला आधी गोलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना सर्वाधिक धावा या ईशान किशनने (103) ठोकल्या. तर सूर्यकुमार यादव (63), हार्दिक पंड्या (42), अभिषेक शर्मा (30) यांनी सुद्धा विस्फोटक खेळी केली. 20 ओव्हरमध्ये टीम इंडियाने 5 विकेट गमावून 271 धावांची खेळी केली. न्यूझीलंडचा गोलंदाज लॉकी फर्ग्युसनने 2 विकेट्स तर काइल जेमिसन, जेकब डफी आणि मिचेल सँटनरने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. 

भारताने विजयासाठी दिलेलं आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात फिन ऍलनने 80, रचिन रवींद्रने 30, डॅरिल मिशेलने 26, ईश सोधीने 33 धावांची खेळी केली. मात्र इतर फलंदाजांना दोन अंकी धावसंख्या करणं सुद्धा शक्य झालं नाही. तर टीम इंडियाकडून गोलंदाज अर्शदीप सिंहने 5, अक्षर पटेलने 3 आणि रिंकू सिंह तसेच वरुण चक्रवर्तीने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. न्यूझीलंडला 225 धावांवर ऑल आउट करण्यात टीम इंडियाला यश आले. त्यामुळे टीम इंडियाने न्यूझीलंडवर 46 धावांनी विजय मिळवला. 

हेही वाचा : वर्ल्ड कपपूर्वी ईशान किशनच्या बॅटमधून निघालं टी 20 आंतरराष्ट्रीयमधील पहिलं शतक

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :

टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), फिन अॅलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, बेव्हॉन जेकब्स, मिशेल सँटनर (कर्णधार), काइल जेमिसन, इश सोधी, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs NZteam indiaCricket Newst20 seriesishan kishan

इतर बातम्या

विलीनीकरणाचा मुद्दा अजित पवारांसोबतच विलीन झाला; राष्ट्रवाद...

महाराष्ट्र बातम्या