Sanju Samson : टी-20 विश्वचषकात फॉर्ममध्ये परतण्यासाठी स्टार खेळाडूंने केली मदत, संजू सॅमसनकडून मोठा खुलासा

India Win T20 World Cup : टी-20 विश्वचषकावर भारतीय क्रिकेट संघाने आपलं नाव कोरलं आहे. भारतीय संघाच्या विजयाचा शिल्पकार संजू सॅमसनने त्याच्या यशाचे रहस्य सांगितलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 9, 2026, 12:05 AM IST
India Win T20 World Cup : टी 20 वर्ल्डकपवर भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा आपलं नाव कोरलं आहे. या स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करणारा आणि प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कार जिंकणारा संजू सॅमसनने आपल्या यशामागील रहस्य सांगितलं आहे. संजू सॅमसनने खुलासा केला आहे की, त्याचा यशामागे क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकरला दिला आहे. 

काय म्हणाला संजू सॅमसन ?

तो म्हणाला की, गेल्या काही महिन्यांपासून माजी भारतीय क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरच्या सतत संपर्कात आहे. त्याच्या फॉर्ममध्ये परतण्यासाठी सचिन तेंडुलकरने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सुरुवातीला स्पर्धेचा बराच काळ बेंचवर बसल्यानंतर, केरळच्या या यष्टीरक्षकाने शेवटच्या सुपर 8 सामन्यात, सेमीफायनलमध्ये आणि फायनलमध्ये अनुक्रमे 97, 89 आणि 89 धावा करून सामना जिंकून दिला. भारताच्या ऐतिहासिक तिसऱ्या विश्वचषक विजयानंतर, सॅमसनने सचिनने त्याच्या कठीण काळात त्याला कशी मदत केली हे उघड केलंय. सॅमसनने टी-20 विश्वचषकात 5 डावांत 80.25 च्या सरासरीने आणि 199.37 च्या स्ट्राईक रेटने 321 धावा केल्या.

सचिन तेंडुलकरने कठीण काळात...

सामन्यानंतर संजूने सांगितलं की, जेव्हा तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर भारतीय क्रिकेट संघाचा भाग होता तेव्हा त्याला मास्टर ब्लास्टरकडून पहिल्यांदा सल्ला मिळाला होता. पण तो एकही सामना खेळू शकला नाही. सॅमसनने खुलासा केला की 'क्रिकेटच्या देवाने' शनिवारी 2026 च्या टी20 विश्वचषक फायनलपूर्वी त्याची चौकशी करण्यासाठी त्याला फोन केला होता.

"गेल्या काही महिन्यांपासून मी सचिन सरांशी सतत संपर्कात आहे. मी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांच्याशी खूप गप्पा मारल्या. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून मार्गदर्शन मिळाल्यास, तुम्ही आणखी काय मागू शकता? मला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येकाचा मी खूप आभारी आहे," 

संजू पुढे म्हणाला की,स्वप्नासारखे वाटते. खूप आनंदी आणि कृतज्ञ. शब्दांतून, भावनांमधून. खरे सांगायचे तर, ते एक-दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाले. जेव्हा मी 2024 च्या विश्वचषक संघात होतो जिथे मी खेळलो नव्हतो, तेव्हा मी कल्पना करत राहिलो, काम करत राहिलो आणि मला नेमके हेच करायचे होते. न्यूझीलंड मालिकेनंतर मी तुटलो होतो, माझी स्वप्ने पूर्णपणे भंगली गेली. आणि मी काय करू शकतो याचा विचार करत होतो. पण देवाच्या योजना वेगळ्या होत्या. आणि स्वप्ने पाहण्यासाठी पुरेसा धाडसी असल्याबद्दल मला बक्षीस मिळाले. अनेक माजी खेळाडूंनी माझ्याशी संपर्क साधला आणि मला मदत करण्याचा प्रयत्न केला ," सॅमसन पुढे म्हणाला.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

