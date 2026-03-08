English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS NZ Final : भारत - न्यूझीलंड फायनलमध्ये स्कोअर टाय झाला तर कसा ठरवला जाणार विजेता?

IND VS NZ Final : भारत - न्यूझीलंड फायनलमध्ये स्कोअर टाय झाला तर कसा ठरवला जाणार विजेता?

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर 8 मार्च रोजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात जर स्कोअर टाय झाला तर विजेता कसा ठरवलं जाणार याविषयी आयसीसीच्या नियमांबद्दल जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Mar 8, 2026, 03:46 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात 8 मार्च रोजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना खेळवला जाणार आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी फायनल सामना पार पडणार असून या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलंय. गतविजेता भारतीय संघाकडे (Team India) सलग दुसऱ्यांदा वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर नाव कोरून इतिहास रचण्याची संधी आहे तर न्यूझीलंडकडे सुद्धा पहिल्यांदा वर्ल्ड कप नावावर करण्याची संधी आहे. मात्र या सामन्यात स्कोअर टाय झाला तर विजेता कसा ठरवला जाणार याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात. 

3 सामने झालेत टाय : 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात आतापर्यंत टी20 क्रिकेटचा इतिहास अतिशय रोमांचक राहिलेला आहे. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या 30 सामन्यांपैकी 3 सामने हे टाय झालेत. या तीनही सामन्यात निकालासाठी सुपर ओव्हरचा वापर केला गेला. ज्यात टीम इंडिया न्यूझीलंडवर भारी पडलीये. भारताने दोनदा सुपर ओव्हरमध्ये न्यूझीलंडच्या संघाला धूळ चारली तर एक सामना पावसामुळे बरोबरीत सोडवण्यात आला आणि समाप्त झाल्याची घोषणा करण्यात आली. 

काय आहे आयसीसीचा नियम? 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या नियमांनुसार विजय आणि पराभवाचा निर्णय होई पर्यंत युद्ध सुरु राहील. जर सामना टाय झाला तर विजेता ठरवण्यासाठी निर्णय हा सुपर ओव्हरच्या माध्यमातून घेतला जाईल. आयसीसीच्या नियमांनुसार, जर पहिली ओव्हर सुद्धा टाय झाली तर दुसरी सुपर ओव्हर खेळवली जाईल. असं तोपर्यंत सुरु राहील जोपर्यंत संघ स्पष्टपणे विजयी होत नाही. याच स्पर्धेत आपण याचा ट्रेलर पाहिलेला आहे. जेव्हा 11 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादमध्ये दक्षिण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सामना टाय झाला होता. पहिला सुपर ओव्हर बरोबरीत सुटल्यावर दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये निकाल लागला होता. 

हेही वाचा :  IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: आजचा सामना पाऊसाने धुवून जाणार? जाणून घ्या अहमदाबादमधील हवामान आणि पिच रिपोर्ट

 

भारतीय संघाची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :

टिम सेफर्ट (विकेटकिपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, मार्क चॅपमन, ग्लेन फिलिप्स, डॅरिल मिशेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), जेम्स नीशम, कोल मॅककोन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन

