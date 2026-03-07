English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS NZ : भारतीय चाहत्यांचा मन मोडणं..., न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने टीम इंडियाला दिली 2023 वर्ल्ड कपसारखी धमकी

IND VS NZ : 'भारतीय चाहत्यांचा मन मोडणं...', न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने टीम इंडियाला दिली 2023 वर्ल्ड कपसारखी धमकी

IND VS NZ Final : 8 मार्च रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना होणार आहे. शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर याने मोठं वक्तव्य केलं.   

पूजा पवार | Updated: Mar 7, 2026, 07:19 PM IST
IND VS NZ : 'भारतीय चाहत्यांचा मन मोडणं...', न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने टीम इंडियाला दिली 2023 वर्ल्ड कपसारखी धमकी
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ Final : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) अंतिम सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. 8 मार्च रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात हा सामना खेळवला जाणार असून याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी याच मैदानात झालेल्या वनडे वर्ल्ड कप 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताचा पराभव केला होता. मात्र आता हा पराभवाचा इतिहास पुसण्यासाठी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टीम इंडिया रविवारी मैदानात उतरणार आहे. मात्र न्यूझीलंडचं लक्ष सुद्धा टी 20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकण्याकडे असणार आहे. शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर (Mitchell Santner) याची पत्रकार परिषदे पार पडली. 

Add Zee News as a Preferred Source

शांत पण अतिशय ठाम : 

न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने फायनलमध्ये भारत विरुद्ध मैदानात उतरण्यापूर्वी पत्रकारांशी बातचीत केली. यावेळी त्याने पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी शांत पण अतिशय ठाम स्वर स्वीकारला. त्यांनी स्पष्ट केले की यजमान संघाचा सामना करताना प्रचंड दबाव असूनही, त्यांचा संघ शांतता राखण्यावर आणि खेळातील महत्त्वाच्या क्षणांचा फायदा घेण्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करतोय. सँटनर म्हणाला की यावेळी भारतीय संघावरच नाही तर न्यूझीलंड संघावर सुद्धा दबाव आहे. 

न्यूझीलंड विरुद्ध संघाला घाबरत नाही : 

वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या उद्दिष्ट ठेवण्याबाबत मिचेल सँटनर म्हणाला की, 'मला ट्रॉफी जिंकायला हरकत नाही. जेव्हा तुम्ही या सध्याच्या संघाकडे आणि आमच्या भूतकाळाकडे पाहता तेव्हा आम्ही या मोठ्या स्पर्धांमध्ये खूप सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे'. सँटनरने पुढे स्पष्ट केलं की, 'न्यूझीलंडच्या यशाचे रहस्य म्हणजे ते परिस्थिती किंवा विरोधी संघाच्या ताकदीला घाबरत नाहीत. त्यांचे एकमेव लक्ष संपूर्ण प्रामाणिकपणे एक संघ म्हणून त्यांचे काम करण्यावर आहे'. सँटनरने विनोदाने पण स्पष्टपणे सांगितले की, 'एकदा तरी भारतीय चाहत्यांचं मन मोडून वर्ल्ड कप ट्रॉफी उचलणे त्यांच्यासाठी आनंददायी असेल'.

हेही वाचा :  IND vs NZ फायनल सामना पाहण्यासाठी PM मोदी येणार? पंतप्रधानांच्या भेटीबाबत अपडेट समोर

 

काही मन मोडणं चांगलं असेल... : 

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या या फायनल सामन्यात टीम इंडियाविरुद्ध खेळणं हे आव्हानात्मक असेल. मिचेल सँटनरने त्याचा संघ या वातावरणासाठी पूर्णपणे तयार आहे असं म्हटलं. न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर, 'मला वाटतं की आमचं ध्येय गर्दीला शांत करणं आहे. काहींची मने मोडणं चांगलं होईल. या संपूर्ण वर्ल्ड कपमध्ये, आम्ही पाहिले आहे की अनेक संघ समान पातळीवर आहेत आणि सामन्यांचा निकाल अनेकदा छोट्या छोट्या क्षणांवर अवलंबून असतो. जर आपण त्या क्षणांचा फायदा घेतला तर आपण दुसऱ्या मोठ्या संघाविरुद्ध निराशाजनक कामगिरी करू शकतो'. वनडे वर्ल्ड कप 2023 च्या फायनलपूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने म्हटले होते की, 'भारतीय फॅन्सना शांत करून त्यांना खूप आनंद होईल'. ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्ड कप 2023 फायनलमध्ये भारताचा पराभव करून तसं करून सुद्धा दाखवलं होतं. असंच काहीसं वक्तव्य मिचेल सँटनरने शनिवारी केलं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs NZT20 World Cup 2026team indiaCricket Newsmarathi news

इतर बातम्या

आजकालच्या महिला Solo Traveling अधिक का पसंत करतात, कसा बदलल...

Lifestyle