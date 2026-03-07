IND VS NZ : 'भारतीय चाहत्यांचा मन मोडणं...', न्यूझीलंडच्या कर्णधाराने टीम इंडियाला दिली 2023 वर्ल्ड कपसारखी धमकी

IND VS NZ Final : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) अंतिम सामना हा अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. 8 मार्च रोजी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात हा सामना खेळवला जाणार असून याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. तीन वर्षांपूर्वी याच मैदानात झालेल्या वनडे वर्ल्ड कप 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताचा पराभव केला होता. मात्र आता हा पराभवाचा इतिहास पुसण्यासाठी सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टीम इंडिया रविवारी मैदानात उतरणार आहे. मात्र न्यूझीलंडचं लक्ष सुद्धा टी 20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकण्याकडे असणार आहे. शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर (Mitchell Santner) याची पत्रकार परिषदे पार पडली.
न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरने फायनलमध्ये भारत विरुद्ध मैदानात उतरण्यापूर्वी पत्रकारांशी बातचीत केली. यावेळी त्याने पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी शांत पण अतिशय ठाम स्वर स्वीकारला. त्यांनी स्पष्ट केले की यजमान संघाचा सामना करताना प्रचंड दबाव असूनही, त्यांचा संघ शांतता राखण्यावर आणि खेळातील महत्त्वाच्या क्षणांचा फायदा घेण्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करतोय. सँटनर म्हणाला की यावेळी भारतीय संघावरच नाही तर न्यूझीलंड संघावर सुद्धा दबाव आहे.
वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या उद्दिष्ट ठेवण्याबाबत मिचेल सँटनर म्हणाला की, 'मला ट्रॉफी जिंकायला हरकत नाही. जेव्हा तुम्ही या सध्याच्या संघाकडे आणि आमच्या भूतकाळाकडे पाहता तेव्हा आम्ही या मोठ्या स्पर्धांमध्ये खूप सातत्यपूर्ण कामगिरी केली आहे'. सँटनरने पुढे स्पष्ट केलं की, 'न्यूझीलंडच्या यशाचे रहस्य म्हणजे ते परिस्थिती किंवा विरोधी संघाच्या ताकदीला घाबरत नाहीत. त्यांचे एकमेव लक्ष संपूर्ण प्रामाणिकपणे एक संघ म्हणून त्यांचे काम करण्यावर आहे'. सँटनरने विनोदाने पण स्पष्टपणे सांगितले की, 'एकदा तरी भारतीय चाहत्यांचं मन मोडून वर्ल्ड कप ट्रॉफी उचलणे त्यांच्यासाठी आनंददायी असेल'.
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या या फायनल सामन्यात टीम इंडियाविरुद्ध खेळणं हे आव्हानात्मक असेल. मिचेल सँटनरने त्याचा संघ या वातावरणासाठी पूर्णपणे तयार आहे असं म्हटलं. न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर, 'मला वाटतं की आमचं ध्येय गर्दीला शांत करणं आहे. काहींची मने मोडणं चांगलं होईल. या संपूर्ण वर्ल्ड कपमध्ये, आम्ही पाहिले आहे की अनेक संघ समान पातळीवर आहेत आणि सामन्यांचा निकाल अनेकदा छोट्या छोट्या क्षणांवर अवलंबून असतो. जर आपण त्या क्षणांचा फायदा घेतला तर आपण दुसऱ्या मोठ्या संघाविरुद्ध निराशाजनक कामगिरी करू शकतो'. वनडे वर्ल्ड कप 2023 च्या फायनलपूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने म्हटले होते की, 'भारतीय फॅन्सना शांत करून त्यांना खूप आनंद होईल'. ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्ड कप 2023 फायनलमध्ये भारताचा पराभव करून तसं करून सुद्धा दाखवलं होतं. असंच काहीसं वक्तव्य मिचेल सँटनरने शनिवारी केलं.