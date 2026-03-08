English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS NZ Final : धुलाई सुरु... अभिषेकला फॉर्म गवसला! दुसऱ्या बाजूने संजूचीही फटकेबाजी

IND VS NZ Final : धुलाई सुरु... अभिषेकला फॉर्म गवसला! दुसऱ्या बाजूने संजूचीही फटकेबाजी

IND VS NZ Final : भारत - न्यूझीलंड फायनल सामन्यापूर्वी झालेला टॉस न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सॅटनरने जिंकला. यावेळी त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली आणि ज्यामुळे भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावं लागलं. यावेळी टॉस हरल्यावर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव काय म्हणाला जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Mar 8, 2026, 07:23 PM IST
IND VS NZ Final : धुलाई सुरु... अभिषेकला फॉर्म गवसला! दुसऱ्या बाजूने संजूचीही फटकेबाजी
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. या सामन्यात विजयी होणारा संघ हा टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या ट्रॉफीवर नाव कोरेल. टीम इंडियाला सलग दुसऱ्यांदा ही ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे, तर न्यूझीलंडचा संघ विजयी झाला तर तो पहिल्यांदाच टी20 वर्ल्ड कपची ट्रॉफी नावावर करेल. यावेळी फायनल सामन्यापूर्वी झालेला टॉस न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सॅटनरने जिंकला. यावेळी त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली आणि ज्यामुळे भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात उतरावं लागलं. 

सूर्यकुमार यादव काय म्हणाला? 

न्यूझीलंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हटले की, 'आम्ही फलंदाजी चांगली करत आहोत त्यामुळे प्रथम फलंदाजी करायला मिळणार याबद्दल आनंद झाला. सेमी फायनलमध्ये किंवा फायनल सामन्यात धावा असणे नेहमीच चांगले असते. हा आता इतिहास आहे, नवीन वर्ल्ड कप आणि आम्ही त्यासाठी उत्सुक आहोत. ते आधीच पूर्णपणे दिसत आहे आणि आता फक्त नाणेफेकीची वेळ आहे आणि आशा आहे की आम्ही त्यांना चांगला खेळ दाखवू. आम्ही फायनलमध्ये त्याच प्लेईंग 11 सह उतरतोय. 

हेही वाचा :  IND VS NZ Final : भारत - न्यूझीलंड फायनलमध्ये स्कोअर टाय झाला तर कसा ठरवला जाणार विजेता?

 

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :

टिम सेफर्ट (विकेटकिपर), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, जेकब डफी

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

