English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs NZ : जो टॉस जिंकणार तोच...! काय सांगतात T20 World Cup फाइनलचे आकडे?

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी-20 वर्ल्डकपच्या फायनलच्या इतिहासावर टॉसचा अतिशय महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाहिला मिळाला आहे. इतिहास सांगतो की 2007 ते 2024 पर्यंत, टॉस जिंकणारी टीम 9 पैकी 8 वेळा विजेता ठरलाय. त्यामुळे टी-20 वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये भारत की न्यूझीलंड कोण टॉस जिंकणार हे पाहावं लागणार. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 8, 2026, 06:23 PM IST
IND vs NZ : जो टॉस जिंकणार तोच...! काय सांगतात T20 World Cup फाइनलचे आकडे?

T20 World Cup Final Toss Advantage : आयसीसी टी-20 वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये मॅच अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी 7 वाजता रंगणार आहे. टी-20 वर्ल्डकपच्या फायनलच्या इतिहास पाहता जो टॉस जिंकतो तो स्पर्धेवर आपलं नाव कोरतो.  इतिहास सांगतो की 2007 ते 2024 पर्यंत, टॉस जिंकणारी टीम 9 पैकी 8 वेळा विजेता ठरलाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

पण इतिहासात असाही सांगतो की, टॉस जिंकूनही ती टीम टी 20 वर्ल्डकपवर आपल्या नावावर करु शकला नाही. हा वर्ल्ड कप होता 2009 मधील अंतिम सामना. जेव्हा श्रीलंकेने टॉस जिंकला पण अंतिम सामना गमावला आणि पाकिस्तानने विजय मिळवला.

वर्ष ठिकाण विजेता उपविजेता टॉस जिंकणारी टीम (निर्णय)
2007 जोहान्सबर्ग भारत पाकिस्तान भारत (फलंदाजी)
2009 लॉर्ड्स पाकिस्तान श्रीलंका श्रीलंका (फलंदाजी)
2010 ब्रिजटाऊन इंग्लंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड (बॉलिंग)
2012 कोलंबो (आरपीएस) वेस्ट इंडीज श्रीलंका वेस्ट इंडिज (फलंदाजी)
2014 ढाका श्रीलंका भारत श्रीलंका (बॉलिंग)
2016 कोलकाता वेस्ट इंडीज इंग्लंड वेस्ट इंडिज (बॉलिंग)
2021 दुबई ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया (बॉलिंग)
2022 मेलबर्न इंग्लंड पाकिस्तान इंग्लंड (बॉलिंग)
2024 बार्बाडोस भारत दक्षिण आफ्रिका भारत (फलंदाजी)

अशी होती फायनल सामन्यातील टॉसचा इतिहास

भारताने जोहान्सबर्गमध्ये 2007 मध्ये पाकिस्तानला धुरळ चारली होती आणि पहिले विजेतेपद पटकावलं होतं.  भारताने नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. 2009 मध्ये, पाकिस्तानने लॉर्ड्सवर श्रीलंकेला हरवून ट्रॉफी आपल्या नावावर केली होती. मात्र त्यावेळी श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकली होती तरीही त्यांना हार पत्कारावी लागली होती.  2010 मध्ये, इंग्लंडने ब्रिजटाऊनमध्ये ऑस्ट्रेलियाला हरवले, तर 2012 मध्ये, वेस्ट इंडिजने कोलंबोमध्ये श्रीलंकेचा पराभव केला होता. 2014 मध्ये, श्रीलंकेने ढाकामध्ये भारताला निस्तनाभुत केलं होतं. 2016 मध्ये, वेस्ट इंडिजने कोलकातामध्ये इंग्लंडला हरवून त्यांचे दुसरे विजेतेपद जिंकलं होतं. त्यानंतर, 2021 मध्ये, ऑस्ट्रेलियाने दुबईमध्ये न्यूझीलंडला हरवले आणि 2022 मध्ये, इंग्लंडने मेलबर्नमध्ये पाकिस्तानला हरवून ट्रॉफी जिंकली. 2024 मध्ये, भारताने बार्बाडोसमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला हरवून आपला दुसरा टी20 विश्वचषक जिंकला.

टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष टॉसवर असणार आहे. 2007 ते 2024 दरम्यान खेळल्या गेलेल्या अंतिम फेरीतील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की टॉसने अनेकदा सामन्यांच्या निकालावर प्रभाव टाकला आहे. त्यामुळे, यावेळीही जेतेपदाच्या लढतीत टॉस महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते हे पाहणे औत्सुकाचे ठरणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Ind vs NZIndia vs New Zealandind vs nz finalind vs nz playing 11

इतर बातम्या

मृत्यूनंतरचे जीवन! त्या माणसाच्या अवयदानाने भारतातील अनोळखी...

भारत