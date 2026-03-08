IND vs NZ : जो टॉस जिंकणार तोच...! काय सांगतात T20 World Cup फाइनलचे आकडे?

T20 World Cup Final Toss Advantage : आयसीसी टी-20 वर्ल्डकपच्या फायनलमध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यामध्ये मॅच अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर संध्याकाळी 7 वाजता रंगणार आहे. टी-20 वर्ल्डकपच्या फायनलच्या इतिहास पाहता जो टॉस जिंकतो तो स्पर्धेवर आपलं नाव कोरतो. इतिहास सांगतो की 2007 ते 2024 पर्यंत, टॉस जिंकणारी टीम 9 पैकी 8 वेळा विजेता ठरलाय.
पण इतिहासात असाही सांगतो की, टॉस जिंकूनही ती टीम टी 20 वर्ल्डकपवर आपल्या नावावर करु शकला नाही. हा वर्ल्ड कप होता 2009 मधील अंतिम सामना. जेव्हा श्रीलंकेने टॉस जिंकला पण अंतिम सामना गमावला आणि पाकिस्तानने विजय मिळवला.
|वर्ष
|ठिकाण
|विजेता
|उपविजेता
|टॉस जिंकणारी टीम (निर्णय)
|2007
|जोहान्सबर्ग
|भारत
|पाकिस्तान
|भारत (फलंदाजी)
|2009
|लॉर्ड्स
|पाकिस्तान
|श्रीलंका
|श्रीलंका (फलंदाजी)
|2010
|ब्रिजटाऊन
|इंग्लंड
|ऑस्ट्रेलिया
|इंग्लंड (बॉलिंग)
|2012
|कोलंबो (आरपीएस)
|वेस्ट इंडीज
|श्रीलंका
|वेस्ट इंडिज (फलंदाजी)
|2014
|ढाका
|श्रीलंका
|भारत
|श्रीलंका (बॉलिंग)
|2016
|कोलकाता
|वेस्ट इंडीज
|इंग्लंड
|वेस्ट इंडिज (बॉलिंग)
|2021
|दुबई
|ऑस्ट्रेलिया
|न्यूझीलंड
|ऑस्ट्रेलिया (बॉलिंग)
|2022
|मेलबर्न
|इंग्लंड
|पाकिस्तान
|इंग्लंड (बॉलिंग)
|2024
|बार्बाडोस
|भारत
|दक्षिण आफ्रिका
|भारत (फलंदाजी)
भारताने जोहान्सबर्गमध्ये 2007 मध्ये पाकिस्तानला धुरळ चारली होती आणि पहिले विजेतेपद पटकावलं होतं. भारताने नाणेफेक जिंकून पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. 2009 मध्ये, पाकिस्तानने लॉर्ड्सवर श्रीलंकेला हरवून ट्रॉफी आपल्या नावावर केली होती. मात्र त्यावेळी श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकली होती तरीही त्यांना हार पत्कारावी लागली होती. 2010 मध्ये, इंग्लंडने ब्रिजटाऊनमध्ये ऑस्ट्रेलियाला हरवले, तर 2012 मध्ये, वेस्ट इंडिजने कोलंबोमध्ये श्रीलंकेचा पराभव केला होता. 2014 मध्ये, श्रीलंकेने ढाकामध्ये भारताला निस्तनाभुत केलं होतं. 2016 मध्ये, वेस्ट इंडिजने कोलकातामध्ये इंग्लंडला हरवून त्यांचे दुसरे विजेतेपद जिंकलं होतं. त्यानंतर, 2021 मध्ये, ऑस्ट्रेलियाने दुबईमध्ये न्यूझीलंडला हरवले आणि 2022 मध्ये, इंग्लंडने मेलबर्नमध्ये पाकिस्तानला हरवून ट्रॉफी जिंकली. 2024 मध्ये, भारताने बार्बाडोसमध्ये दक्षिण आफ्रिकेला हरवून आपला दुसरा टी20 विश्वचषक जिंकला.
टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष टॉसवर असणार आहे. 2007 ते 2024 दरम्यान खेळल्या गेलेल्या अंतिम फेरीतील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की टॉसने अनेकदा सामन्यांच्या निकालावर प्रभाव टाकला आहे. त्यामुळे, यावेळीही जेतेपदाच्या लढतीत टॉस महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते हे पाहणे औत्सुकाचे ठरणार आहे.