Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • फायनलच्या एक दिवस आधी भारतीय खेळाडूने गमवाल आपल्या बहिणाला; वैयक्तिक शोक लपवून खेळली जबरदस्त खेळी

फायनलच्या एक दिवस आधी भारतीय खेळाडूने गमवाल आपल्या बहिणाला; वैयक्तिक शोक लपवून खेळली जबरदस्त खेळी

IND vs NZ : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात टीम इंडियाचा स्फोटक सलामीवीर फलंदाजीने धुमाकूळ घातला. अंतिम सामन्यात त्याने 54 धावा केल्या. ही खेळी खेळताना त्याच्या मनात एक मोठं दुःख होते. सामन्यानंतर जेव्हा त्याने हे दुःख जगासोबत शेअर केले तेव्हा सर्वांनी त्याचे कौतुक केले.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 9, 2026, 11:12 AM IST
फायनलच्या एक दिवस आधी भारतीय खेळाडूने गमवाल आपल्या बहिणाला; वैयक्तिक शोक लपवून खेळली जबरदस्त खेळी
IND vs NZ Ishan Kishan Cousin Sister And Jija Died 2 Days Before Final

Ishan Kishan lost his sister just one day befire IND vs NZ Match: टी20  वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) मध्ये भारतीय संघाच्या विजयानंतर अनेक खेळाडूंच्या कामगिरीची चर्चा होत आहे. त्यात भारतीय संघाचा आक्रमक सलामीवीर ईशान किशन याचे नाव विशेष ठळकपणे घेतले जात आहे. अंतिम सामन्यात त्याने 25 चेंडूत 54 धावांची तुफानी खेळी करत संघाला दमदार सुरुवात करून दिली. मात्र ही खेळी करताना तो मोठे वैयक्तिक दु:ख मनातच दाबून मैदानावर उतरला होता. त्याच हे दुःख फारच मोठं आहे. ते दुःख समजल्यावर त्याच्या चाहत्यांनी त्याचं कौतुक केलं आहे. नेमकं काय घडलं याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात. 

ईशान किशनची खेळी 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे खेळला गेला. सामन्यादरम्यान ईशान किशनने आक्रमक फलंदाजी करत चौकार-षटकारांची आतषबाजी केली. त्याने अवघ्या 25 चेंडूत 54 धावा करत भारतीय संघाला मजबूत सुरुवात दिली. त्याच्या या खेळीत 4 चौकार आणि 4 षटकारांचा समावेश होता. या खेळीमुळे भारताला 255 धावांचा मोठा स्कोर उभारण्यात महत्त्वाची मदत झाली.

ईशानवर दुःखाचा डोंगर कोसळला 

मात्र सामन्यानंतर ईशान किशनने एक भावनिक गोष्ट सर्वांसमोर मांडली. अंतिम सामन्याच्या केवळ 24 तास आधी एका भीषण रस्ते अपघातात त्याच्या चुलत बहिणीचा आणि तिच्या पतीचा मृत्यू झाला होता. ही बातमी समजल्यानंतर ईशान खूपच खचला होता. तरीही देशासाठी खेळण्याची जबाबदारी लक्षात ठेवत त्याने मैदानावर उतरण्याचा निर्णय घेतला.

ईशान झाला भावूक

सामन्यानंतर बोलताना ईशान किशन भावूक झाला. तो म्हणाला की, “सामन्यापूर्वी मी माझ्या चुलत बहिणीला एका कार अपघातात गमावले. तिच्यासाठीच मी आज चांगला खेळण्याचा प्रयत्न केला. मी हार्दिक भाईशी बोललो, त्याने सांगितले की संघाला प्राधान्य दे. ही विजयाची ट्रॉफी मी तिलाच समर्पित करतो.” योगायोगाने हा सामना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दिवशी झाला असल्याने हा क्षण त्याच्यासाठी अधिक भावनिक ठरला.

वडीलही येऊ शकले नाहीत 

या दुर्दैवी घटनेमुळे ईशान किशनचे वडील प्रणव पांडे यांनाही अंतिम सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये पोहोचता आले नाही. ते मुलाचा सामना पाहण्यासाठी अहमदाबादला जाणार होते, मात्र अपघाताची बातमी समजताच ते विमानतळावरूनच सिलिगुडीकडे रवाना झाले.

नेमकं काय घडलं?

रिपोर्टनुसार, ईशानची चुलत बहीण आणि तिचे पती एका लग्नसमारंभाला जात असताना त्यांच्या कारचा अपघात झाला. या दुर्घटनेत दोघांचाही मृत्यू झाला, मात्र त्यांच्या दोन लहान मुलांचा जीव वाचला.

संपूर्ण स्पर्धेतही ईशान किशनने सातत्यपूर्ण कामगिरी केली. त्याने 9 सामन्यांत 35.22 च्या सरासरीने 317 धावा केल्या. या धावांमध्ये 33 चौकार आणि 18 षटकारांचा समावेश होता. त्याचा स्ट्राइक रेट 193.29 इतका प्रभावी होता आणि तो स्पर्धेत चौथा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. वैयक्तिक दु:ख बाजूला ठेवून देशासाठी खेळण्याची ईशान किशनची जिद्द आणि समर्पण पाहून संपूर्ण देश त्याच्या या धैर्याला सलाम करत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

