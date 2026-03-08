English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IND vs NZ: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-20 वर्ल्ड कप 2026 आजचा फायनल सामना Free मध्ये कसा पाहाल? जाणून डिटेल्स

T20 World Cup 2026 IND vs NZ LIVE Streaming (भारत विरुद्ध न्यूझीलंड):  टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना आज ८ मार्च रोजी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात  अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना फ्रिमध्ये कसा बघायचा याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 8, 2026, 01:03 PM IST
IND vs NZ LIVE Streaming for Free: अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये आज रविवार, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात टी-20 वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. जर भारताने आज विजय मिळवला तर टी-20 विश्वचषक तीन वेळा जिंकणारा तो पहिला देश ठरेल. तसेच आपले विजेतेपद यशस्वीपणे राखणारा संघ म्हणूनही भारत नवा विक्रम प्रस्थापित करू शकतो.

उपांत्य फेरीत भारताचा दमदार विजय

उपांत्य फेरीत मुंबईत खेळलेल्या सामन्यात भारताने इंग्लंडचा 7 धावांनी पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. त्या सामन्यात इंग्लंडच्या जेकब बेथेलने शानदार शतक झळकावले होते. मात्र जसप्रीत बुमराहच्या अचूक गोलंदाजीमुळे आणि भारतीय संघाच्या संयमी खेळामुळे अखेरीस भारताने विजय मिळवला. आजच्या अंतिम सामन्यातही चाहत्यांचे लक्ष बुमराह आणि संजू सॅमसन यांच्याकडे लागले आहे. दोन्ही खेळाडू सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत.

फायनल सामना फ्रीमध्ये कसा पाहता येईल?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील अंतिम सामन्यासाठी संध्याकाळी 6:30 वाजता टॉस होणार आहे, तर सामना संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. याशिवाय जिओहॉटस्टार अ‍ॅपवर सामना लाईव्ह स्ट्रीमिंगद्वारेही उपलब्ध असेल. तसेच डिश टीव्हीवरील डीडी स्पोर्ट्स चॅनलवर चाहत्यांना हा सामना फ्रीमध्ये पाहता येणार आहे.

दोन्ही संघांमध्ये जोरदार लढत अपेक्षित

भारतीय संघाकडे संजू सॅमसन, ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांसारखी आक्रमक फलंदाजांची फळी आहे. मधल्या फळीत तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे संघाला मजबुती देतात. दुसरीकडे मिचेल सेंटनरच्या नेतृत्वाखालील न्यूझीलंडचा संघही अत्यंत संतुलित मानला जातो. फिन अ‍ॅलनची आक्रमक फलंदाजी आणि रचिन रवींद्रची ऑलराउंड कामगिरी भारतासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.

अहमदाबादच्या विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये एक लाखाहून अधिक प्रेक्षक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या जोरदार पाठिंब्यामुळे भारतीय खेळाडूंना ‘बारावा खेळाडू’ मिळाल्यासारखी ऊर्जा मिळणार आहे.

 

भारताचा संभाव्य संघ 

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप याद. 

न्यूझीलंडचा संभाव्य संघ

टिम सेफर्ट (यष्टीरक्षक), फिन ऍलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिशेल, जेम्स नीशम, मिशेल सँटनर (कर्णधार), कोल मॅककॉन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन, डेव्हॉन कॉनवे, काइल जेमिसन, ईश सोधी, जेकब डफी.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Tags:
Ind vs NZT20 World Cup 2026Live streamingICC

