विराटने केली अर्शदीप सिंहची नक्कल, रोहित शर्माला आवरलं नाही हसू, Video Viral

Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
IND VS NZ : न्यूझीलंड विरुद्ध पहिला वनडे सामना खेळण्यासाठी टीम इंडिया वडोदरा येथे पोहोचली असून येथे सराव सुरु करण्यात आलाय. यावेळी विराट कोहली अर्शदीप सिंहची नक्कल करतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.   

पूजा पवार | Updated: Jan 10, 2026, 01:05 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात 11 जानेवारीपासून तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात आहे.  वनडे सीरिजचा पहिला सामना हा वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांसारखे दिग्गज क्रिकेटर मैदानात खेळताना दिसणार आहेत. सामन्याच्या सरावासाठी काही दिवसांपूर्वीच खेळाडू वडोदरा येथे पोहोचले असून त्यांनी सरावाला सुरुवात केली. बऱ्याचदा सामन्यादरम्यान सिनियर खेळाडू हे मैदानात गंभीर असतात मात्र सरावादरम्यान तेवढेच ते मजा मस्ती करताना दिसतात. अशातच एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय यात विराट कोहली (Virat Kohli) हा गोलंदाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) याची नक्कल करताना दिसतोय. 

रविवारी सुरु होणाऱ्या सामन्यापूर्वी टीम इंडिया 9 जानेवारी पासून वडोदरा स्टेडियमवर सर्व करतेय. अशातच सराव सत्रादरम्यान विराट कोहली हा वेगळ्याच मूडमध्ये दिसला. त्याने गंभीरपणे नेटमध्ये सर्व केला त्यानंतर रनिंग करताना त्याने अर्शदीप सिंहची नक्कल केली. 

रोहित शर्माला आवरलं नाही हसू : 

सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. यात संघातील खेळाडू वॉर्म अप करताना दिसतायत. अर्शदीप सिंह जेव्हा हळू धावत होता तेव्हा कोहलीने त्याची मस्करी करत नक्कल केली. विराट अर्शदीपप्रमाणे धावत त्यांची नक्कल करताना दिसला. विराट कोहली देखील अर्शदीप सिंगची नक्कल करत होता आणि जवळ उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीला तो दाखवत होता. कोहलीचा परफॉर्मन्स पाहिणाऱ्या कोणालाही हसू आवरता आले नाही. रोहित शर्मा सुद्धा बाजूला उभं राहून हसत होता. या व्हिडीओला फॅन्सची खूप पसंती मिळताना दिसतेय. 

हेही वाचा : सारा तेंडुलकरची मराठी ऐकलीत का? कार्यक्रमादरम्यान सांगितली आजी सोबतची खास आठवण

 

पहिला सामना किती वाजता सुरु होणार? 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजचा पहिला सामना हा रविवारी दुपारी 1:30 वाजता या सामन्याला सुरुवात होणार असून त्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस होईल. यात टीम इंडियाचं नेतृत्व शुभमन गिल करेल आणि न्यूझीलंडचं नेतृत्व कर्णधार  माइकल ब्रॅसवेल करणार आहे. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजचा पहिला सामना हा टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या स्टार स्पोर्टस 1 या चॅनलवर पाहता येईल. तर मोबाईल वापर करते हा सामना जियो हॉटस्टारवर लाईव्ह पाहू शकतात. 

पाहा व्हिडीओ : 

कसा आहे हेड टू हेड रेकॉर्ड? 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात वनडे सामन्यांचे हेड टू हेड रेकॉर्डस् पाहिले तर आतापर्यंत दोन संघांमध्ये एकूण 120 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी 62 सामने हे भारताने तर 50 सामने हे न्यूझीलंडने जिंकले. तर 7 सामने हे अनिर्णित राहिले. तर एक सामना हा टाय झाला. 

 

