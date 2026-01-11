टीम इंडियासाठी वाईट बातमी, 'हा' खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर; कारण काय?

Rishabh Pant Injury: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेला आज, 11 जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. आज दुपारी १.३० वाजता हा सामना रंगणार आहे. मात्र त्याआधीच भारतीय संघासाठी चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. सरावादरम्यान दुखापत झाल्यामुळे एका खेळाडूला संघातून माघार घ्यावी लागली आहे. हा खेळाडू आहे ऋषभ पंत! दुखापतीमुळे ऋषभ पंतला वनडे संघातून माघार घ्यावी लागली आहे. शनिवारी बडोदा येथे सुरू असलेल्या सराव सत्रात त्याच्या कंबरेच्या वरच्या भागाला चेंडू लागल्याने ही दुखापत झाली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, वेदनांमुळे पंत बीसीए स्टेडियममधून बाहेर पडताना अस्वस्थ दिसत होता.
ऋषभ पंतच्या अनुपस्थितीत केएल राहुल हा संघातील प्रमुख यष्टीरक्षक म्हणून उपलब्ध आहे. मात्र बीसीसीआयकडून अद्याप पंतच्या बदली खेळाडूची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र ईशान किशनला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. किशन हा टी-20 विश्वचषक 2026 साठी भारतीय संघात पर्यायी यष्टीरक्षक म्हणून निवडला गेला आहे.
NEWS
Rishabh Pant ruled out of #INDvNZ ODI series; Dhruv Jurel named replacement.
Details #TeamIndia | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/3hKb7Kdup2
— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
शनिवारी सरावादरम्यान ऋषभ पंतने बराच वेळ फलंदाजीचा सराव केला. थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट्सकडून तो बॅटिंग करत असताना फ्रंट फूटवर डिफेन्स करताना एक चेंडू थेट त्याच्या कंबरेच्या वरच्या भागावर आदळला. त्यानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि सपोर्ट स्टाफ मैदानात आले आणि पंतची विचारपूस केली. वैद्यकीय पथकाने प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पंत स्टेडियममधून निघून गेला. याचदरम्यान भारतीय वनडे आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल हा मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्याशी बराच वेळ चर्चा करताना दिसून आला.
ऋषभ पंत शेवटचा जुलै 2024 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध वनडे सामना खेळताना दिसला होता. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 साठी तो भारतीय संघाचा भाग होता, मात्र त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. अलीकडेच त्याने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये दिल्ली संघाचे नेतृत्व केले होते. या देशांतर्गत लिस्ट-ए स्पर्धेत त्याने दोन अर्धशतकी खेळीही केल्या होत्या.दरम्यान, सराव सत्रात मोहम्मद सिराजलाही फलंदाजी करताना अडचणी येत होत्या. त्याच्या बॅटिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी रोहित शर्माने त्याला मार्गदर्शन केल्याचं पाहायला मिळालं.
New year, fresh start
Glimpses from #TeamIndia's first training session in Vadodara ahead of the #INDvNZ ODIs @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/itTwA5fKDF
— BCCI (@BCCI) January 9, 2026
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला वनडे सामना बडोदा येथे खेळवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे हे मैदान पहिल्यांदाच पुरुष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्याचे यजमानपद भूषवणार आहे. दुसरा वनडे 14 जानेवारीला राजकोट येथे, तर मालिकेतील अखेरचा सामना 18 जानेवारीला इंदूरमध्ये खेळवला जाणार आहे.