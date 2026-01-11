English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • टीम इंडियासाठी वाईट बातमी, हा खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर; कारण काय?

टीम इंडियासाठी वाईट बातमी, 'हा' खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर; कारण काय?

India vs New Zealand: भारताचा न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी टीम इंडियासाठी वाईट बातमी समोर आली आहे. महत्त्वाचा खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर पडला आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Jan 11, 2026, 10:35 AM IST
टीम इंडियासाठी वाईट बातमी, 'हा' खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर; कारण काय?
ind vs nz odi 2026 Indian Cricketer Rishabh pant ruled out of odi series India vs new Zealand due to injury

Rishabh Pant Injury:  भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेला आज, 11 जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. आज दुपारी १.३० वाजता हा सामना रंगणार आहे. मात्र त्याआधीच भारतीय संघासाठी चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. सरावादरम्यान दुखापत झाल्यामुळे एका खेळाडूला संघातून माघार घ्यावी लागली आहे. हा खेळाडू आहे ऋषभ पंत! दुखापतीमुळे ऋषभ पंतला वनडे संघातून माघार घ्यावी लागली आहे. शनिवारी बडोदा येथे सुरू असलेल्या सराव सत्रात त्याच्या कंबरेच्या वरच्या भागाला चेंडू लागल्याने ही दुखापत झाली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, वेदनांमुळे पंत बीसीए स्टेडियममधून बाहेर पडताना अस्वस्थ दिसत होता.

Add Zee News as a Preferred Source

ऋषभ पंतच्या जागी कोण?

ऋषभ पंतच्या अनुपस्थितीत केएल राहुल हा संघातील प्रमुख यष्टीरक्षक म्हणून उपलब्ध आहे. मात्र बीसीसीआयकडून अद्याप पंतच्या बदली खेळाडूची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र ईशान किशनला संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. किशन हा टी-20 विश्वचषक 2026 साठी भारतीय संघात पर्यायी यष्टीरक्षक म्हणून निवडला गेला आहे.

 

बराच वेळ फलंदाजीचा सराव पण... 

शनिवारी सरावादरम्यान ऋषभ पंतने बराच वेळ फलंदाजीचा सराव केला. थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट्सकडून तो बॅटिंग करत असताना फ्रंट फूटवर डिफेन्स करताना एक चेंडू थेट त्याच्या कंबरेच्या वरच्या भागावर आदळला. त्यानंतर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि सपोर्ट स्टाफ मैदानात आले आणि पंतची विचारपूस केली. वैद्यकीय पथकाने प्राथमिक उपचार केल्यानंतर पंत स्टेडियममधून निघून गेला. याचदरम्यान भारतीय वनडे आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल हा मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्याशी बराच वेळ चर्चा करताना दिसून आला.

शेवटचा सामना कधी खेळला होता?

ऋषभ पंत शेवटचा जुलै 2024 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध वनडे सामना खेळताना दिसला होता. चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 साठी तो भारतीय संघाचा भाग होता, मात्र त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. अलीकडेच त्याने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये दिल्ली संघाचे नेतृत्व केले होते. या देशांतर्गत लिस्ट-ए स्पर्धेत त्याने दोन अर्धशतकी खेळीही केल्या होत्या.दरम्यान, सराव सत्रात मोहम्मद सिराजलाही फलंदाजी करताना अडचणी येत होत्या. त्याच्या बॅटिंगमध्ये सुधारणा करण्यासाठी रोहित शर्माने त्याला मार्गदर्शन केल्याचं पाहायला मिळालं.

 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला वनडे सामना बडोदा येथे खेळवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे हे मैदान पहिल्यांदाच पुरुष आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्याचे यजमानपद भूषवणार आहे. दुसरा वनडे 14 जानेवारीला राजकोट येथे, तर मालिकेतील अखेरचा सामना 18 जानेवारीला इंदूरमध्ये खेळवला जाणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
India vs New Zealandind vs nz odi 2026Rishabh Pant

इतर बातम्या

धक्कादायक! प्रेमानंद महाराजांच्या मथुरेतील घराला आग, सामान...

भारत