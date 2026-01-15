English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • भारत विरुद्ध न्यूझीलंड शेवटचा वनडे सामना कधी? दोन्ही संघांसाठी असणार करो वा मरोचा सामना

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड शेवटचा वनडे सामना कधी? दोन्ही संघांसाठी असणार करो वा मरोचा सामना

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात सुरु असलेली वनडे सीरिज सध्या १-१ अशा बरोबरीत आहे. त्यामुळे सीरिजमधील शेवटचा सामना जिंकणं दोन्ही संघांसाठी सीरिज जिंकण्यासाठी महत्वाचा असणार आहे.   

पूजा पवार | Updated: Jan 15, 2026, 07:54 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात आहे. वडोदरा येथे झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडवर 4 विकेट्सने विजय मिळवला तर राजकोट येथे झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतावर 7 विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे सध्या सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत आहे. तेव्हा भारत आणि न्यूझीलंड संघांना जर सीरिज जिंकायची असेल तर इंदोर येथे होणारा शेवटचा वनडे सामना हा अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. 

तिसरा सामना कधी होणार? 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात तिसरा वनडे सामना हा इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून रविवारी 18 जानेवारी रोजी हा सामना खेळवण्यात येणार आहे. तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी टीम इंडिया प्लेईंग 11 मध्ये काही बदल करते का ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचे दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या खेळीकडे सुद्धा लक्ष असणार आहे. पहिल्या सामन्यात विराट कोहलीने जबरदस्त कामगिरी केली आणि 90 हून अधिक धावा केल्या, मात्र दुसऱ्या सामन्यात त्याच्या बॅटमधून जास्त धावा आल्या नाहीत. रोहित शर्माच्या बॅटमधून दोन्ही सामन्यात हव्या तशा धावा निघाल्या नाहीत. या वनडे सीरिजपूर्वी झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीची फलंदाजी ही दमदार राहिली होती, मात्र रोहितच्या फलंदाजीत तेवढी धार पाहायला मिळाली नाही. त्यामुळे सीरिज विजयासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या शेवटच्या वनडे सामन्यात या दोन्ही दिग्गजांच्या खेळीकडे लक्ष असेल.  

कुठे पाहाल सामना? 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजचा पहिला सामना हा टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या स्टार स्पोर्टस 1 या चॅनलवर पाहता येईल. तर मोबाईल वापर करते हा सामना जियो हॉटस्टारवर लाईव्ह पाहू शकतात. 

हेही वाचा : बांगलादेश क्रिकेटमध्ये भूकंप, खेळाडूंनी T20 लीगवर टाकला बहिष्कार, क्रिकेट बोर्डावर केले आरोप

 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात वनडे सामन्यांचे हेड टू हेड रेकॉर्डस् पाहिले तर आतापर्यंत दोन संघांमध्ये एकूण 122 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी 63 सामने हे भारताने तर 51 सामने हे न्यूझीलंडने जिंकले. तर 7 सामने हे अनिर्णित राहिले. तर एक सामना हा टाय झाला. 

भारतीय संघ : 

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार ), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकिपर), रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीध कृष्ण, आयुष बडोनी, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, अर्शदीप सिंग

न्यूझीलंडचा संघ : 

डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकिपर), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झाकरी फौल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जेडेन लेनोक्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, मायकेल रे, आदित्य अशोक. 

