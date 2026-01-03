न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजसाठी टीम इंडियाची घोषणा, 'या' खेळाडूकडे भारताचं कर्णधारपद

IND VS NZ ODI Series : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS NewZealand) यांच्यात 11 जानेवारी पासून तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवण्यात येणार आहे. या सीरिजसाठी बीसीसीआयने (BCCI) टीम इंडियाची (Team India) घोषणा केली असून यात मागील काही दिवसांपासून दुखापतग्रस्त झालेल्या खेळाडूंचे पुनरागमन झालं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या मागील महिन्यातील वनडे सीरिजमध्ये भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि उपकर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) हे दोघे दुखापतग्रस्त असल्याने खेळले नव्हते. या दोघांच्या दुखापतीमुळे त्यांना न्यूझीलंड विरुद्ध टीम इंडियात संधी मिळेल की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात होती, मात्र बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या वनडे संघात कर्णधार म्हणून पुन्हा शुभमन गिलचं आगमन झालंय, तर उपकर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरला संधी मिळाली आहे. गिलच्या अनुपस्थितीत मागच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये केएल राहुलने संघाचं नेतृत्व केलं होतं.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे सीरिजसाठी बीसीसीआयने 15 खेळाडूंचा संघ जाहीर केला. मात्र यात काही अपेक्षित खेळाडूंना संधी मिळाली नाही. जसप्रीत बुमराहला या न्यूझीलंड सीरिजमधून आराम देण्यात आलेला आहे. बुमराह हा टी20 सीरीज आणि त्यानंतर होणारा वर्ल्ड कप खेळेल, त्यामुळे त्याला आराम देण्यात आला आहे. भारताच्या टी20 संघाचा उपकर्णधार असलेल्या अक्षर पटेलला सुद्धा वनडे संघात संधी देण्यात आलेली नाही. त्याच्या जागी यावेळी सिलेक्टर्सने वॉशिंग्टन सुंदरला संधी दिली आहे. ईशान किशन हा देशांतर्गत स्पर्धेत सुद्धा चांगली कामगिरी करतोय अशा परिस्थितीत त्याला टी २० वर्ल्ड कप संघात स्थान देण्यात आले आहे. ईशान किशनला न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमध्ये संधी देण्यात येईल अशी चर्चा होती, मात्र ईशान किशनला संधी मिळालेली नाही. विकेटकिपर म्हणून ऋषभ पंत आणि केएल राहुल यांना संधी देण्यात आलेली आहे.
हार्दिक पंड्याला बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्सने 10 ओव्हर टाकण्याची परवानगी दिलेली नाही. टी20 वर्ल्ड कपही जवळ येत आहे आणि या दोन कारणांमुळे पंड्याची वनडे संघात निवड झाली नाही, असे बीसीसीआयने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
श्रेयस अय्यरला काही दिवसांपूर्वी खेळवण्यात आलेल्या दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वनडे सीरिज दरम्यान दुखापत झाली होती. त्यातून तो बरा होतेय. सिलेक्टर्सने त्याची निवड ही न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये उपकर्णधार म्हणून केलीये, मात्र श्रेयसची फिटनेस चाचणी पूर्ण झाल्यानंतरच त्याचा सहभाग निश्चित होईल. बीसीसीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सकडून फिटनेस मंजुरी मिळाल्यानंतरच अय्यर खेळू शकेल.
11 जानेवारी - पहिला वनडे, वडोदरा
14 जानेवारी - दूसरा वनडे, राजकोट
18 जानेवारी - तीसरा वनडे, इंदूर
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयस्वाल.