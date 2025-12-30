न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधून 'या' खेळाडूंचा पत्ता कट, तर स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा कसा असेल भारतीय संघ?

IND VS NZ ODI : वर्ष 2026 मध्ये टीम इंडिया (Team India) त्यांची पहिली सीरिज न्यूझीलंड विरुद्ध खेळणार आहे. न्यूझीलंडचा भारत दौरा हा 11 जानेवारी पासून सुरु होणार आहे तर याचा शेवटचा सामना हा 31 जानेवारी रोजी होईल. न्यूझीलंड विरुद्ध भारतीय संघ तीन सामन्यांची वनडे सीरिज आणि पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळणार आहे. यापैकी टी20 सीरीजसाठी टीम इंडियाची घोषणा झालीये पण वनडे संघासाठी अजूनही टीम इंडियाची घोषणा झालेली नाही. तेव्हा टीम इंडियाच्या वनडे संघात कोणाला संधी मिळू शकते याविषयी जाणून घेऊयात.
वनडे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याला दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध टेस्ट सामन्यांदरम्यान मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाचा भाग नव्हता. मात्र आता न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये त्याचं पुनरागमन होऊ शकतं. शुभमन गिलच्या पुनरागमनाचा परिणाम हा थेट यशस्वी जयस्वालवर होणार असून तो संघात निवडला जाईल, परंतू त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळण्याची शक्यता कमी असेल. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये 116 धावांची शतकीय खेळी केली होती.
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच या सीरीज मध्ये खेळण जवळपास निश्चीत आहे. दोघांनी विजय हजारे ट्रॉफीत प्रत्येकी २ सामने खेळले आणि एका सामन्यात शतक सुद्धा ठोकलं. केएल राहुल वनडे संघात विकेटकिपरची पहिली चॉईस असेल. तर बॅकअप विकेटकिपरबाबत प्रश्न आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ऋषभ पंत याला न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे संघात संधी मिळू शतक नाही. ईशान किशनला विकेटकिपर म्हणून संधी दिली जाऊ शकते. किशनला बीसीसीआयने टी २० वर्ल्ड कप संघात सुद्धा जागा दिली आहे.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा