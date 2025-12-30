English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधून या खेळाडूंचा पत्ता कट, तर स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा कसा असेल भारतीय संघ?

न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधून 'या' खेळाडूंचा पत्ता कट, तर स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा कसा असेल भारतीय संघ?

IND VS NZ ODI : न्यूझीलंड विरुद्ध भारतीय संघ तीन सामन्यांची वनडे सीरिज आणि पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळणार आहे. 11 जानेवारी पासून वनडे सीरिजला सुरुवात होईल मात्र यासाठी अद्याप भारतीय संघ जाहीर झालेला नाही. तेव्हा कोणत्या खेळाडूंना वनडे संघात संधी मिळू शकते याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Dec 30, 2025, 04:07 PM IST
न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधून 'या' खेळाडूंचा पत्ता कट, तर स्टार खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा कसा असेल भारतीय संघ?
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ ODI : वर्ष 2026 मध्ये टीम इंडिया (Team India) त्यांची पहिली सीरिज न्यूझीलंड विरुद्ध खेळणार आहे. न्यूझीलंडचा भारत दौरा हा 11 जानेवारी पासून सुरु होणार आहे तर याचा शेवटचा सामना हा 31 जानेवारी रोजी होईल. न्यूझीलंड विरुद्ध भारतीय संघ तीन सामन्यांची वनडे सीरिज आणि पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळणार आहे. यापैकी टी20 सीरीजसाठी टीम इंडियाची घोषणा झालीये पण वनडे संघासाठी अजूनही टीम इंडियाची घोषणा झालेली नाही. तेव्हा टीम इंडियाच्या वनडे संघात कोणाला संधी मिळू शकते याविषयी जाणून घेऊयात. 

जयस्वाल प्लेईंग 11 मधून बाहेर? 

वनडे संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याला दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध टेस्ट सामन्यांदरम्यान मानेला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाचा भाग नव्हता. मात्र आता न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये त्याचं पुनरागमन होऊ शकतं. शुभमन गिलच्या पुनरागमनाचा परिणाम हा थेट यशस्वी जयस्वालवर होणार असून तो संघात निवडला जाईल, परंतू त्याला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळण्याची शक्यता कमी असेल. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये 116 धावांची शतकीय खेळी केली होती. 

हेही वाचा : मुंबई इंडियन्सची मोठी घोषणा, संघात नव्या कोचची एंट्री, 'या' दिग्ग्जला दिली संधी

 

रोहित - विराटला संधी : 

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच या सीरीज मध्ये खेळण जवळपास निश्चीत आहे. दोघांनी विजय हजारे ट्रॉफीत प्रत्येकी २ सामने खेळले आणि एका सामन्यात शतक सुद्धा ठोकलं. केएल राहुल वनडे संघात विकेटकिपरची पहिली चॉईस असेल. तर बॅकअप विकेटकिपरबाबत प्रश्न आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ऋषभ पंत याला न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे संघात संधी मिळू शतक नाही. ईशान किशनला विकेटकिपर म्हणून संधी दिली जाऊ शकते. किशनला बीसीसीआयने टी २० वर्ल्ड कप संघात सुद्धा जागा दिली आहे. 

भारतीय संघाचा संभाव्य संघ : 

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

